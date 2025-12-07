Do Controle ao cinema: as adaptações de games que finalmente deram certo

Após décadas de fracassos, adaptações como The Last of Us, Sonic e Arcane redefiniram o padrão e provaram que jogos podem gerar produções de alto nível quando respeitados desde o início

Jordana Viana - 07 de dezembro de 2025

(Foto: Elvis Diovany/Divulgação)

Durante muito tempo, adaptações de videogames para o cinema foram sinônimo de decepção. Roteiros frágeis, efeitos limitados e produções que pouco lembravam o material original marcaram negativamente os anos 1990 e início dos 2000.

Mas esse cenário mudou — e hoje o público acompanha uma nova era de adaptações que respeitam suas obras de origem e conquistam até quem nunca pegou em um controle.

Quando adaptar era quase impossível

Produções como Super Mario Bros. (1993), Street Fighter (1994) e Mortal Kombat: Annihilation (1997) tornaram-se lembradas mais pelo caos criativo do que pela fidelidade.

Na época, os estúdios compreendiam que jogos eram populares, mas não entendiam por que eram populares.

Centravam-se apenas no visual, ignorando o sentimento, a essência e a experiência emocional que acompanharam os jogadores.

O resultado? Filmes desconectados e incapazes de agradar tanto fãs quanto o público geral.

A primeira virada positiva

A mudança começou quando Hollywood percebeu que não podia mais ignorar a comunidade gamer.

Detective Pikachu (2019) foi um dos marcos desse novo olhar. Colorido, divertido e fiel ao universo Pokémon, o filme mostrou que era possível adaptar um jogo com carinho e respeito.

Pouco depois, Sonic: O Filme (2020) reforçou essa virada.

Após repercussão negativa do primeiro design do personagem, os produtores ouviram os fãs, refizeram todo o visual e transformaram o que seria um fracasso em um sucesso mundial. O filme se tornou prova de que engajamento e diálogo com o público fazem diferença.

O divisor de águas: The Last of Us

Com The Last of Us (HBO, 2023), as adaptações de jogos atingiram status de maturidade.

Respeitando profundamente o roteiro e o tom do game, a série foi elogiada pela atuação, pela direção e pela capacidade de emocionar tanto fãs antigos quanto novos espectadores.

A produção mostrou que videogames já possuem narrativas complexas e riqueza dramática suficientes para rivalizar com o cinema — bastava tratá-los como tal.

Quando os criadores entram na jogada

Outro ponto fundamental para o sucesso recente das adaptações é a participação direta dos estúdios que criam os jogos.

Arcane (inspirada em League of Legends) tornou-se uma das séries mais aclamadas da Netflix ao unir roteiro sólido, direção artística inovadora e envolvimento criativo da Riot Games.

Cyberpunk: Edgerunners ajudou a recuperar a imagem do game após seu lançamento conturbado, mostrando que o universo tinha potencial narrativo além das telas de gameplay.

Castlevania, em animação, provou que alguns títulos funcionam ainda melhor em formatos que respeitam suas raízes estéticas.

Até produções em live-action, como Tomb Raider (2018) e Uncharted (2022), encontraram equilíbrio ao se manterem fiéis ao espírito de aventura dos jogos, sem tentar copiar tudo literalmente.

Uma linguagem que se mistura

O cinema não só passou a respeitar os videogames — passou também a aprender com eles.

Filmes como Free Guy (2021) e Ready Player One (2018) incorporaram elementos da estética gamer, como câmeras dinâmicas, planos longos e mundos simulados que lembram missões inteiras renderizadas em 3D.

Já The Super Mario Bros. Movie (2023), totalmente animado, mostrou que a nostalgia pode se transformar em um produto global: o filme ultrapassou 1 bilhão de dólares nas bilheteiras.

E o futuro?

A lista de adaptações confirmadas só cresce:

Gears of War , produzido com participação direta da Microsoft.

Ghost of Tsushima , que já recebe atenção por suas possibilidades cinematográficas.

Zelda , anunciado pela Nintendo, um dos projetos mais aguardados pelos fãs.

Five Nights at Freddy’s, que surpreendeu ao atingir enorme público jovem.

Hollywood finalmente entendeu que jogos não são produtos descartáveis, mas universos inteiros — com histórias poderosas, personagens memoráveis e uma base de fãs que exige autenticidade.

Quando o cinema encontra os games

O que as melhores adaptações têm em comum é simples:

Respeito à essência do jogo.

Participação dos criadores originais.

Entendimento de que emoção importa mais do que referências soltas.

Vontade de contar uma boa história acima de tudo.

No fim, o que faz um bom filme baseado em jogo é o mesmo que faz um bom videogame: personagens que importam e histórias que nos fazem sentir algo.

Veja o Vídeo completo no YouTube:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!