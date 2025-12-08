Assessor parlamentar que fica nu na janela de prédio em Goiânia também age assim no privado

Abordagem com proposta indecente feita por Camilo Bueno Rodovalho via direct do Instagram já foi denunciada à Polícia Civil e traz informação de outras mulheres também teriam recebido nudes não solicitados

Danilo Boaventura - 08 de dezembro de 2025

Camilo Bueno Rodovalho também foi alvo de um boletim de ocorrência por violência psicológica contra uma mulher, a quem abordou de forma indevida pelo Instagram. (Foto: Reprodução)

Novas denúncias pesam contra Camilo Bueno Rodovalho, o assessor parlamentar que ficou conhecido por se masturbar na janela de um prédio de luxo em Goiânia. Desta vez, ele foi alvo de um boletim de ocorrência por violência psicológica contra uma mulher, a quem abordou de forma indevida pelo Instagram.

O caso se soma à denúncia de ato obsceno feita por vizinhos do prédio onde ele mora no Jardim Goiás e reforça um padrão de comportamento inadequado, que o servidor tenta justificar com base em laudos psiquiátricos não recentes, estratégia que já não se sustenta diante da gravidade e reincidência de suas ações.

Rápidas teve acesso ao relato policial, registrado em 13 de novembro de 2025, que detalha a abordagem de Camilo a uma conhecida.

Nas mensagens, ele oferece dinheiro via PIX, a chama de “rica e sádica” e avança para o assédio explícito: “Engraçado que antigamente eu teria me sentido atacado, intimidado, com essa msg sua. Hoje em dia faz é me deixar de pau duro. Você é sexy e quando aparenta maldade é irresistível”.

A vítima, que o bloqueou, informou à polícia que outras mulheres também foram importunadas por ele, algumas chegando a receber nudes não solicitados do rapaz.

Camilo se justifica com laudos psiquiátricos de bipolaridade e TDAH

Este episódio se conecta diretamente à reportagem anterior da coluna Rápidas do Portal 6, que expôs a prática de ato obsceno por Camilo na janela de seu apartamento no Jardim Goiás. Em ambos os casos, ele se agarra a diagnósticos de Transtorno Afetivo Bipolar e TDAH para minimizar a gravidade de seus atos, tratando-os como consequências de um “adoecimento psicológico”.

A repetição do comportamento, contudo, e a natureza das novas denúncias, fragilizam a narrativa de que seriam apenas “crises” isoladas, apontando para um padrão de assédio e desrespeito.

Deputado Mauro Rubem afasta assessor parlamentar

Diante da nova denúncia, o deputado estadual Mauro Rubem (PT), chefe de Camilo, agiu com mais rigor. Se na primeira vez havia dito que tomaria “providências”, agora o parlamentar emitiu uma nova nota oficial informando que o servidor “foi afastado de todas as suas atividades do gabinete”.

