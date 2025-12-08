Reta final para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de quase R$ 5 mil

Oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Selecionados cumprirão jornadas de 30 a 40h semanais

Gabriella Pinheiro - 08 de dezembro de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Catalão, que disponibiliza 61 vagas, têm até terça-feira (09) para realizar a inscrição.

As oportunidades são para profissionais com níveis fundamental, médio e superior nos seguintes cargos: Cuidador Infantil (10), Professor Substituto (33), Cantineiro Escolar (09) e Servente de Limpeza Escolar (09).

Os candidatos podem fazer a inscrição de forma presencial no auditório da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Nassin Ágel, nº 505 – Centro. O horário de funcionamento é das 08h às 11h e das 13h às 16h.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital. O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Os selecionados cumprirão jornadas de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal entre R$ 1.569,26 e R$ 4.867,77.

Mais informações estão disponíveis no edital.

