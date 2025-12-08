Um dos refrigerantes mais famosos do século passado retorna ao mercado após 25 anos fora das prateleiras

Famosa marca de refrigerantes volta reformulado e tenta reconquistar fãs que cresceram nos anos 80 e 90

08 de dezembro de 2025

O refrigerante mais famoso do século passado entre consumidores dos anos 80 e 90 está de volta. Depois de 25 anos sem aparecer nas prateleiras, o tradicional Slice retorna ao mercado em uma versão completamente reformulada, agora com menos açúcar, novos sabores e um posicionamento voltado tanto à nostalgia quanto às tendências atuais de consumo.

O relançamento chamou atenção porque reacendeu a memória afetiva de quem via a marca como símbolo de uma era em que os refrigerantes de fruta eram febre mundial.

A volta não aconteceu por acaso. A nova empresa responsável pela marca percebeu o crescente interesse em produtos retrô e decidiu apostar em um lançamento que unisse memória, modernização e apelo comercial.

Com embalagens atualizadas e promessa de sabor mais natural, o Slice reaparece em um mercado mais competitivo, mas também mais aberto a resgates de marcas históricas.

Por que o Slice marcou gerações e desapareceu mesmo sendo tão popular

O Slice surgiu nos anos 80 como uma alternativa mais “frutada” aos refrigerantes tradicionais. Sua proposta original era entregar refrescância com sabor de frutas reais, o que fez o produto ganhar espaço rapidamente em diversos países.

Na época, o refrigerante disputava mercado com gigantes do setor e conquistou um público fiel, especialmente entre jovens. O visual colorido, as propagandas marcantes e a variedade de sabores fizeram do Slice um ícone da década.

O declínio começou quando empresas rivais passaram por reformulações estratégicas e lançaram novos produtos, reduzindo o espaço de mercado do Slice.

A marca foi retirada das prateleiras no início dos anos 2000, deixando órfãos os consumidores que associavam o refrigerante a momentos de infância e adolescência. Desde então, pedidos por sua volta se tornaram comuns em fóruns, redes sociais e listas de “produtos que deveriam retornar”.

O que mudou na nova fórmula e por que a marca aposta na nostalgia para voltar a crescer

A nova versão do Slice chega com ingredientes atualizados para atender a um público mais exigente. A fórmula agora tem menos açúcar, versões com sabor mais natural, opções com menor caloria e uma proposta alinhada ao consumo moderado de refrigerantes.

O portfólio também inclui sabores clássicos, como laranja e limão-lima, além de novidades como toranja spritz, que busca agradar uma geração acostumada a bebidas mais suaves.

A aposta na nostalgia é estratégica. Nos últimos anos, marcas de alimentos e bebidas perceberam que resgatar produtos clássicos gera engajamento imediato.

Consumidores que cresceram nos anos 80 e 90, hoje adultos, têm curiosidade em revisitar sabores que marcaram sua infância. O Slice se apoia exatamente nesse movimento, oferecendo uma versão moderna sem abandonar sua identidade histórica.

Como está o relançamento e onde o refrigerante já voltou a ser vendido

O retorno do Slice começou nos Estados Unidos e em alguns mercados selecionados, onde lotes iniciais foram distribuídos para supermercados, lojas de conveniência e redes especializadas.

Vídeos e publicações sobre o reencontro com o refrigerante viralizaram nas redes, mostrando consumidores comparando a nova fórmula com a original. A recepção inicial indica forte interesse, especialmente entre quem lembrava da marca com carinho.

Ainda não há confirmação oficial de chegada ao Brasil, mas o relançamento internacional sugere que a marca pode expandir para novos mercados conforme a demanda aumente.

Como o produto já se tornou pauta em sites de economia, gastronomia e cultura pop, a tendência é de que a nova versão ganhe visibilidade global ao longo dos próximos anos.

Por que o retorno do Slice mostra uma tendência crescente no mercado de bebidas

O ressurgimento do Slice sinaliza um movimento mais amplo na indústria de refrigerantes. Consumidores estão valorizando marcas que fazem parte de sua história e buscam experiências ligadas à memória afetiva.

Empresas aproveitaram esse cenário para relançar produtos clássicos com fórmulas atualizadas e comunicação modernizada. O Slice se encaixa perfeitamente nesse contexto, unindo nostalgia, marketing emocional e inovação.

Se o relançamento continuar ganhando força, pode abrir espaço para o retorno de outros refrigerantes extintos que ainda possuem grande valor cultural.

O sucesso da estratégia dependerá da capacidade de equilibrar tradição, qualidade e adequação às tendências atuais, especialmente diante da preferência por bebidas menos açucaradas.

