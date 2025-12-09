Grupo responsável por hotéis e resorts em Caldas Novas está com cerca de 200 vagas de emprego abertas

Funções são para diferentes segmentos e setores operacionais

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2025

Imagem mostra Resort do Lago, em Caldas Novas. (Foto: Divulgação)

A empresa WAM Experience, responsável pelo grupo de hotéis e resorts como Privé Thermas, Riviera Park, Encontro das Águas, Resort do Lago e que oferece acesso e hospedagem a parques aquáticos como Clube Privé e Water Park, está com vagas de emprego abertas em Caldas Novas.

Apenas no município, onde estão instalados sete empreendimentos da rede, estão sendo distribuídas quase 200 oportunidades em diferentes setores operacionais — a maior parte na área de Alimentos & Bebidas (A&B), com cerca de 100 vagas, seguida pelos setores de Governança, Limpeza, Segurança, Atendimento, entre outros.

As entrevistas acontecerão no RH da WAM, localizado na Rua Turismo, Quadra 6, Lote 14, Turista I, das 09h às 11h e das 14h às 17h.

Entre as oportunidades disponíveis, há vagas para: arrumador, atendente, auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, auxiliar de padaria, balconista, caixa, camareira, chapeiro, copeira, serviços gerais, cozinheiro (I, II e III), fiscal de pátio, fiscal de toboágua, garçom, mensageiro, operador de lava-jato, orientador de público, pizzaiolo e segurança.

Conforme divulgado, as vagas estão sendo anunciadas principalmente em canais locais, como grupos na internet. Os interessados podem obter mais informações pelo WhatsApp: (62) 9 8278-0139.

