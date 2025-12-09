Homem que agarrou Ariana Grande é expulso de show de Lady Gaga na Austrália

Folhapress - 09 de dezembro de 2025

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O influenciador australiano Johnson Wen, de 26 anos, conhecido como Pyjama Man, foi expulso momentos antes do início de um show da cantora Lady Gaga na cidade de Brisbane, na Austrália, nesta terça-feira (9). Ele ficou conhecido por ser ter abordado Ariana Grande de forma abrupta durante uma estreia de “Wicked: Parte 2”, mas já é célebre por abordar diversas celebridades.

“Fui expulso do show da Lady Gaga! O show não começa antes das 20h. Os fãs que chegaram cedo estavam me vaiando”, ele publicou em sua conta no Instagram, com emojis de risadas.

De acordo com relatos dos fãs na internet, Wen tentou entrar no estádio usando um disfarce, com peruca e bigode falsos. Ele foi retirado pela segurança da cantora americana, que está na estrada com a turnê “The Mayhem Ball”, referente a seu último disco, lançado no ano passado.

Há cerca um mês, Wen agarrou a atriz e cantora Ariana Grande no tapete vermelho da estreia do filme “Wicked: Parte 2”, no qual ela atua, em Singapura. Ele pulou uma cerca e correu em direção à protagonista do longa.

Vídeos que viralizaram mostram Wen tentando abraçar Ariana Grande, visivelmente surpresa com o Abraço, enquanto sua colega de elenco Cynthia Erivo corre para protegê-la.

No mês passado, um tribunal da cidade condenou o jovem a nove dias de prisão. Ele depois foi deportado e banido do país asiático por perturbar a ordem pública. Ele também já se envolveu em incidentes parecidos com gente como Katy Perry e The Weeknd.