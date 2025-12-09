Ticiane Pinheiro vai se mudar para o Rio para acompanhar Tralli em 2026

Apresentadora alegou ainda não ter data para mudança

Folhapress - 09 de dezembro de 2025

Ticiane Pinheiro e César Tralli. (Foto: Globo/ Estevam Avella)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ticiane Pinheiro, que acaba de deixar a Record após 20 anos na emissora, vai se mudar para o Rio de Janeiro no próximo ano. A apresentadora acompanhará o marido, César Tralli, que assumiu recentemente o lugar de William Bonner na bancada do Jornal Nacional.

A apresentadora já confirmou que vai para o Rio no próximo ano, mas que ainda não tem data para a mudança. “Ano que vem estaremos todos juntos lá”, disse, em entrevista ao influenciador Rodrigo Agustini.

Manuella, 6, filha de Tici e Tralli, tem sentido saudades do pai. “Manuella ama a escola aqui em São Paulo e tem a rotina dela, mas sofre muito de saudade e quer ter o pai por perto. Ela é muito pequena para ficar tanto tempo longe”, contou a apresentadora em entrevista à Quem.

“A princípio, a gente achava: ‘Vai ser tranquilo porque eles vão se ver no final de semana’, mas depois a gente vai percebendo que não é tão tranquilo passar só o final de semana junto. A gente sente muita saudade. Somos muito unidos”, disse Ticiane.

A apresentadora, porém, disse que ainda há muitos detalhes a serem acertados. “Estamos vendo apartamento, tem meu trabalho, a escola das meninas… Mas com certeza vou, para ficar perto dele. A família vai estar toda junta”, disse.

Por enquanto, Tralli tem viajado do Rio para São Paulo com frequência. As festas de fim de ano da família, por exemplo, acontecerão na capital paulista.

Até Helô Pinheiro, mãe de Ticiane, pretende voltar a morar no Rio. “Ela diz que vai quando a gente se estabilizar. Daí ela vai ver de se mudar também”, disse Tici.

Rafa Justus, 16, filha de Ticiane com Roberto Justus, já disse que não pensa em acompanhar a família na mudança. A adolescente diz que será difícil desapegar da escola em que estuda e dos amigos, além de grande parte da família que mora na cidade. Ela também já disse que pretende continuar os estudos em Boston, nos Estados Unidos, após concluir o Ensino Médio.