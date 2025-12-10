Conheça a cidade construída por americanos no Brasil, mas que deu errado e hoje se tornou fantasma

O que era para ser um grande projeto, acabou passando por alterações por conta de fatores que ninguém esperava surgirem

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2025

Em meio à imensidão da Amazônia paraense, às margens do Rio Tapajós, repousa uma das histórias mais curiosas e ambiciosas das relações entre Brasil e Estados Unidos que já se tem falado.

Fordlândia, fundada em 1928 por Henry Ford, nasceu como o maior experimento industrial norte-americano fora de seu território. O magnata queria criar um polo de produção de borracha para abastecer suas fábricas de automóveis, fugindo da dependência asiática. O projeto, porém, não resistiu aos desafios da floresta, da cultura local e de seus próprios erros de planejamento.

Isso porque a cidade foi construída para parecer uma típica comunidade do interior dos EUA: casas de madeira padronizadas, escolas, hospitais, clubes, refeitórios, campos esportivos e até regras rígidas sobre comportamento social.

Enquanto isso, a floresta ao redor era derrubada para formar grandes plantações de seringueiras, sem qualquer adaptação ao ecossistema amazônico, o que se revelou um erro fatal. Pragas devastaram as plantações, doenças se espalharam e a resistência dos trabalhadores às normas impostas pela administração americana gerou conflitos e revoltas.

Mesmo com investimentos milionários, Fordlândia nunca chegou perto de produzir borracha em escala industrial. Em 1934, após sucessivos fracassos, Henry Ford transferiu o projeto para Belterra, uma segunda tentativa que também não prosperou como o planejado.

A cidade original ficou para trás, vazia, engolida pela floresta e por galpões industriais abandonados, simbolizando o choque entre a visão de industrialização norte-americana e a realidade amazônica.

Hoje, quase um século depois, Fordlândia é considerada uma cidade fantasma histórica. Algumas famílias ainda vivem na região, mas grande parte das construções permanece vazia, corroída pelo clima úmido e pelo tempo.

Pesquisadores, documentaristas e turistas curiosos visitam o local em busca de compreender como um projeto bilionário, cercado de tecnologia e expectativas, acabou derrotado por erros humanos e pela força da própria natureza. Fordlândia segue como uma lembrança vívida de que nem toda ambição industrial consegue sobreviver ao coração da Amazônia.

