Saiba quais são os foragidos mais buscados de Goiás e qual crime cometeram

Nomes fora divulgados na listagem do Programa Captura, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

Gabriella Pinheiro - 10 de dezembro de 2025

Imagem mostra foragidos goianos procurados pelo MJSP. (Foto: Reprodução/MJSP)

Dos 216 foragidos mais procurados do Brasil, oito goianos aparecem na listagem do Programa Captura, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) na segunda-feira (08). Os criminosos são das cidades de Goiânia, Inhumas e Pontalina.

A ação consiste em uma articulação nacional coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e visa identificar, localizar e prender criminosos considerados de alta periculosidade, com o apoio de denúncias anônimas. A seleção ocorreu a partir da indicação de órgãos estaduais.

A identidade dos procurados, assim como os crimes, foi disponibilizada por meio do site oficial gov.br/captura. Além dos goianos, um homem natural do Mato Grosso do Sul, mas com mandado de prisão aberto em Goiás aparece na lista.

Um dos foragidos é Breno Cesario de Oliveira Mendes, de 28 anos. Ele é acusado de organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem ou ocultação de bens e associação para o tráfico de drogas.

Na sequência, aparece Cleber José Martins, de 40 anos, procurado por supostamente praticar roubo e receptação.

Já Engri Júnior de Almeida Maia, de 37 anos, é suspeito de lavagem de dinheiro, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Kaio César Alves Ferreira, de 36 anos, é acusado de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas.

Enquanto isso, Leomar Oliveira Barbosa, de 62 anos, é suspeito de associação para o tráfico de drogas e lavagem ou ocultação de bens e valores.

Com ficha criminal menos extensa, aparece Patrick Cesar Tobias Xavier, de 38 anos, por roubo, e Valdinei Gustavo Borges, de 28 anos, que responde por homicídio.

Por fim, Valter Esteves de Bessa Júnior, de 35 anos, é procurado por organização criminosa, corrupção de menores e homicídio.

Qualquer informação sobre os foragidos pode ser repassada de forma anônima pelos canais 190 e 197, sendo necessário informar que o suspeito está na lista de procurados.

