Perseguição de filme em Anápolis: motorista tenta fugir em alta velocidade mas é preso pela PM

Ao ser abordado, suspeito afirmou não saber motivo pelo qual teria corrido dos policiais

Augusto Araújo - 11 de dezembro de 2025

Dentro do veículo, policiais encontraram quantia em dinheiro no valor de R$ 155. (Foto: Reprodução)

Uma perseguição policial pelas ruas de Anápolis terminou, na manhã de quarta-feira (10), com a detenção de um motorista que conduzia um veículo em alta velocidade e realizando manobras perigosas.

O caso foi registrado por volta das 10h, após uma equipe da Polícia Militar (PM) flagrar o automóvel trafegando de forma arriscada pela Avenida do Estado, no bairro Recanto do Sol.

Foi dada ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, avançando por diversas ruas do bairro e desrespeitando todas as sinalizações de “pare”.

A perseguição seguiu por vários quarteirões até alcançar a Avenida Jaciara.

Durante o trajeto, os policiais viram o motorista lançar um objeto pela janela. Outras equipes refizeram o percurso depois, mas o item não foi localizado.

O condutor continuou a fuga pela GO-414, trafegando pelo acostamento, ultrapassando veículos de forma irregular e colocando em risco motoristas e pedestres.

A perseguição só terminou quando o veículo foi finalmente cercado em um posto de combustíveis no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa, após repetidas ordens de parada.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que o motorista não possuía habilitação. No interior do veículo, foram encontrados cerca de R$ 155, um cartão bancário e um forno que estava no banco traseiro.

Questionado, o suspeito não soube explicar o motivo da fuga.

O automóvel foi removido ao pátio e o motorista conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Ele deverá responder por desobediência, direção perigosa e por dirigir sem habilitação.

