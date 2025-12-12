Corpo é encontrado às margens do Rio das Antas, em Anápolis

Cadáver estava em avançado estado de decomposição e o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 12 de dezembro de 2025

Corpo foi encontrado às margens do Rio das Antas, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um corpo humano foi encontrado no final da tarde desta sexta-feira (12) às margens do Rio das Antas, na zona rural de Anápolis.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após o proprietário de uma chácara perceber um forte odor vindo de um córrego localizado nos fundos da propriedade rural.

Ao verificar a origem do cheiro, ele encontrou um corpo humano em avançado estado de decomposição, preso entre galhadas e entulhos às margens do curso d’água, que desemboca no Rio das Antas.

A área foi isolada pela equipe policial, que realizou o resguardo do local até a chegada das autoridades competentes, garantindo a preservação da cena para os trabalhos técnicos.

A Polícia Civil (PC) foi acionada e iniciou os procedimentos investigativos no local.

O delegado Cleyton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), solicitou exames pericial, cadavérico e necropapiloscópico para auxiliar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte.

Até a última atualização da ocorrência, o corpo ainda não havia sido identificado. As causas da morte e o tempo em que o cadáver permaneceu no local serão apurados pelas autoridades.

