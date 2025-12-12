Influenciadora de Goiânia gera polêmica ao criticar roupas que encontra Região da 44: “fui dar uma olhadinha e fiquei chocada”

Vídeo já acumula mais de 900 mil visualizações nas redes sociais e muitos usuários relataram experiências semelhantes

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ TikTok)

Se antes a Região da Rua 44, em Goiânia, era conhecida pelos preços baratos e variedade de peças, para alguns consumidores essa “fama” parece ter ficado no passado.

Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora vpjuu (@vpjuu) fez uma série de críticas aos comércios da localidade, começando pelos valores. A gravação já acumula 899 mil visualizações na plataforma.

“Eu fui dar uma olhadinha e fiquei chocada com o preço das roupas. É assim, papo de roupa de shopping ou de Zara. É R$ 380, R$ 420, num vestidinho super simples. O tecido péssimo, o acabamento terrível, não vale nem um terço dos preços que eu vi”, diz.

Mas o valor das peças não foi o único incômodo. De acordo com ela, em muitas lojas foi tratada com desdém.

“Eu não estou entendendo, juro para vocês. Vamos botar a mão na consciência, galera. R$ 380, R$ 420 numa roupa de acabamento ruim? Aí não”, afirma.

Nos comentários, diversas internautas concordaram com a influenciadora, relatando experiências ruins que tiveram comprando em estabelecimentos da região.

“Eu comprei uma vez pra nunca mais. Lavei, derreteu” descreveu uma, enquanto outra seguidora afirmou: “Nem perco mais meu tempo indo lá, prefiro comprar online”.

Por fim, outro comentário que se destacou foi de um perfil que criticou o atendimento de alguns comerciantes. “Uma falta de vontade de atender e quando atende é super sem educação”.

Veja o vídeo:

