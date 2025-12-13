⁠Não é limão nem vinagre: detalhe simples deixa o frango muito mais macio no dia a dia

Pedro Ribeiro - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Receitas Fáceis da Lia)

Frango mais macio é o desejo de quem cozinha no dia a dia e quer evitar aquela textura seca ou dura que estraga qualquer receita.

E conseguir uma textura macia não depende de limão ou vinagre, como muita gente imagina.

Existe um detalhe simples, rápido e quase sempre esquecido que muda completamente o resultado.

Além disso, essa técnica é acessível, funciona com qualquer corte e facilita a rotina de quem busca praticidade na cozinha.

O segredo está no bicarbonato

O truque que deixa o frango mais macio é usar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio.

Esse ingrediente atua diretamente nas proteínas da carne, relaxando suas fibras.

Assim, elas retêm mais umidade durante o cozimento, o que garante uma textura muito mais macia.

O método ficou conhecido entre chefs e pessoas que gostam de cozinhar justamente porque exige pouco esforço e oferece resultado imediato.

Como aplicar o truque no dia a dia

O processo é simples. Basta polvilhar uma pequena quantidade de bicarbonato sobre o frango cru, espalhar bem e deixar agir por 15 a 20 minutos.

Depois, lave para remover o excesso e prepare a receita normalmente. Esse tempo curto já é suficiente para transformar a carne.

No entanto, não exagere na quantidade: uma pitada é o necessário para obter o efeito sem alterar o sabor.

Por que o método funciona tão bem

O bicarbonato aumenta levemente o pH da superfície da carne, fazendo com que as proteínas se afastem umas das outras.

Como resultado, o frango absorve mais água e perde menos umidade no fogo.

Dessa forma, mesmo receitas rápidas, como grelhados e refogados, ficam bem mais suculentas.

É uma alternativa prática para quem tem pressa, mas quer qualidade no prato.

Vantagens desse truque em relação aos tradicionais

Diferente do limão e do vinagre, que podem endurecer a carne se usados por tempo demais, o bicarbonato atua de forma precisa e rápida.

Além disso, não altera o sabor, não interfere no tempero e não deixa cheiro.

Ele também funciona para peito, coxa, sobrecoxa e até frango desfiado, tornando a técnica versátil para várias preparações.

Uma solução simples para melhorar as refeições

Com um gesto rápido, qualquer pessoa consegue um frango mais macio todos os dias.

Isso torna o preparo mais agradável, evita desperdício e melhora o sabor das receitas.

Para quem cozinha com frequência, adotar esse truque pode fazer diferença real na textura e no resultado final do prato.

