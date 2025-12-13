Caoa tem nova aposta para voltar a vender carros elétricos no mercado brasileiro

Planos do retorno deste velho conhecido de forma repaginada foram antecipados pela montadora

Paulo Roberto Belém - 13 de dezembro de 2025

Novo iCar V23 da Chery deve voltar ao Brasil em 2026. (Foto: Divulgação)

Se uma nova intenção da Caoa se efetivar, a Chery, que tem SUVs da marca produzidos no polo industrial da montadora em Anápolis, deverá introduzir mais um veículo da marca no mercado brasileiro.

Trata-se do iCar V23, um SUV compacto elétrico com visual “funny”, pegada urbana e forte apelo jovem. Versões mais antigas do carro eram produzidas na China e importadas para o Brasil.

Os planos do retorno deste velho conhecido foram antecipados pela Quatro Rodas. Já o Autotempo conheceu o modelo de perto, no Salão de Xangai, em abril de 2025, e trouxe um panorama completo do “jipinho” elétrico da Chery, que pode desembarcar por aqui em breve.

Jovial

Segundo o veículo, o iCar V23 impressiona justamente por assumir um lado descontraído. No estande na cidade chinesa, chamou atenção pelas cores vibrantes, como azul-turquesa, amarelo limão e um laranja quase fluorescente.

Mas o grande charme está nas personalizações do carro. Capas de retrovisor em diferentes padrões, apliques decorativos para para-choques, rodas com estilos contrastantes e adesivos temáticos para teto e portas, detalhou o portal.

O Autotempo classificou que o veículo entrega aquele aspecto de “brinquedo tecnológico”, algo raro num mercado cada vez mais padronizado.

Nas ruas

No espaço urbano, o iCar V23 também se destaca pelo tamanho bem pensado para este ambiente. Com 4,22 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,84 m de altura e entre-eixos de 2,73 m, ele fica na faixa dos SUVs compactos urbanos, ágil para vagas apertadas e manobras rápidas.

Lançado no fim de 2024, a nova aposta chegou ao mercado chinês em três versões principais, com preços entre 89.900 e 119.900 yuans, algo em torno de R$ 70 mil a R$ 90 mil, na conversão direta, explicou o veículo.

Segundo a Caoa, a previsão de chegada deste velho conhecido de forma repaginada deve ocorrer na no ano que vem, que está bem próximo.

