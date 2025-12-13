Evento com Messi na Índia é interrompido após caos e vandalismo em estádio

Parte da torcida, que havia pagado pelos ingressos para ver Messi, ficou insatisfeita por não conseguir ver o craque

Folhapress - 13 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um evento em homenagem a Lionel Messi ocorrido neste sábado (13) terminou em confusão e violência em Calcutá, na Índia, após breve aparição do craque argentino.

Torcedores presentes no estádio Yuva Bharati Krirangan ficaram insatisfeitos por não conseguir ver o astro e começaram a destruir o estádio, também conhecido como Salt Lake.

O evento realizado em Calcutá era parte da chamada GOAT India Tour 2025, uma turnê em homenagem ao craque argentino, que contaria com Messi visitando estádios na Índia, além da inauguração de uma estátua de mais de 20 metros de altura na cidade.

Assim que Messi apareceu no estádio Salt Lake, uma multidão invadiu o gramado, sobretudo convidados VIP e dirigentes de futebol do país.

Parte da torcida, que havia pagado pelos ingressos para ver Messi, ficou insatisfeita por não conseguir ver o craque, que só ficou por cerca de 20 minutos no estádio. De acordo com o jornal indiano Mathruhumi, os ingressos custavam 120 dólares.

A partir daí, torcedores começaram a depredar o estádio de Salta Lake. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver pessoas quebrando cadeiras e arremessando no gramado, derrubando alambrados e rompendo grades de proteção.

Policiais usaram cassetetes e bombas de efeito moral para conter a multidão.

Jornais indianos noticiaram que Satadru Dutta, organizador do evento, foi preso hoje em Calcutá, quando estava no aeroporto da cidade. O promotor de eventos é acusado de ser o responsável por uma “falha organizacional” que transformou o evento em um episódio de indignação pública.

Satadru Dutta já esteve por trás de outras promoções esportivas, que levaram craques como Pelé e Maradona em turnês pela Índia.