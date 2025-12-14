A maior cidade do Brasil fica no Pará e tem mais de 159 mil km², segundo o IBGE; área é maior que muitos países do mundo

Município amazônico supera a extensão territorial de dezenas de nações e desafia a ideia comum sobre tamanho das cidades brasileiras

Gabriel Yuri Souto - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quando se fala em maior cidade do Brasil, muita gente pensa automaticamente em São Paulo, seja pelo número de habitantes ou pela influência econômica. No entanto, segundo dados do IBGE, a maior cidade do Brasil em área territorial fica no Pará e tem mais de 159 mil km², um tamanho que supera o de vários países ao redor do mundo.

Trata-se de um dado que costuma surpreender até quem acompanha estatísticas geográficas.

Qual é a maior cidade do Brasil em extensão territorial

O município é Altamira, localizado no sudoeste do Pará. Com aproximadamente 159.500 km², Altamira ocupa o posto de maior município brasileiro em área, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Para efeito de comparação, a extensão territorial de Altamira é maior do que a de países inteiros, como:

Grécia

Portugal

Cuba

Coreia do Sul

Isso significa que, sozinha, a cidade paraense ocupa uma área maior do que muitas nações reconhecidas internacionalmente.

Por que Altamira é tão grande

A explicação está ligada ao processo histórico de ocupação da Amazônia. Municípios da região Norte foram criados com limites territoriais muito amplos, muitas vezes englobando áreas de floresta, rios, terras indígenas e regiões de difícil acesso.

No caso de Altamira, grande parte do território é formada por áreas rurais e ambientais, com baixa densidade populacional e longas distâncias entre comunidades.

Tamanho não significa população gigante

Apesar da enorme extensão territorial, Altamira não está entre as cidades mais populosas do país. A população gira em torno de pouco mais de 100 mil habitantes, concentrados principalmente na área urbana.

Isso faz com que a densidade demográfica seja baixa, algo comum em municípios da Amazônia Legal, onde grandes áreas naturais coexistem com núcleos urbanos relativamente pequenos.

O contraste com outras grandes cidades brasileiras

Enquanto Altamira lidera em área, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte se destacam pela população e pela influência econômica, mas ocupam territórios muito menores.

São Paulo, por exemplo, tem pouco mais de 1.500 km², o que representa menos de 1% da área total de Altamira. O contraste ajuda a entender como o conceito de “maior cidade” pode variar bastante dependendo do critério analisado.

Um dado que muda a percepção sobre o Brasil

A existência de um município maior do que muitos países reforça a dimensão continental do Brasil e a singularidade da região amazônica.

Altamira é um exemplo de como o território brasileiro reúne realidades muito diferentes, desde megacidades densamente povoadas até municípios gigantescos em área, mas com população relativamente pequena.

