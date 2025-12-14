A maior cidade do Brasil fica no Pará e tem mais de 159 mil km², segundo o IBGE; área é maior que muitos países do mundo
Município amazônico supera a extensão territorial de dezenas de nações e desafia a ideia comum sobre tamanho das cidades brasileiras
Quando se fala em maior cidade do Brasil, muita gente pensa automaticamente em São Paulo, seja pelo número de habitantes ou pela influência econômica. No entanto, segundo dados do IBGE, a maior cidade do Brasil em área territorial fica no Pará e tem mais de 159 mil km², um tamanho que supera o de vários países ao redor do mundo.
Trata-se de um dado que costuma surpreender até quem acompanha estatísticas geográficas.
Qual é a maior cidade do Brasil em extensão territorial
O município é Altamira, localizado no sudoeste do Pará. Com aproximadamente 159.500 km², Altamira ocupa o posto de maior município brasileiro em área, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Para efeito de comparação, a extensão territorial de Altamira é maior do que a de países inteiros, como:
- Grécia
- Portugal
- Cuba
- Coreia do Sul
Isso significa que, sozinha, a cidade paraense ocupa uma área maior do que muitas nações reconhecidas internacionalmente.
Por que Altamira é tão grande
A explicação está ligada ao processo histórico de ocupação da Amazônia. Municípios da região Norte foram criados com limites territoriais muito amplos, muitas vezes englobando áreas de floresta, rios, terras indígenas e regiões de difícil acesso.
No caso de Altamira, grande parte do território é formada por áreas rurais e ambientais, com baixa densidade populacional e longas distâncias entre comunidades.
Tamanho não significa população gigante
Apesar da enorme extensão territorial, Altamira não está entre as cidades mais populosas do país. A população gira em torno de pouco mais de 100 mil habitantes, concentrados principalmente na área urbana.
Isso faz com que a densidade demográfica seja baixa, algo comum em municípios da Amazônia Legal, onde grandes áreas naturais coexistem com núcleos urbanos relativamente pequenos.
O contraste com outras grandes cidades brasileiras
Enquanto Altamira lidera em área, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte se destacam pela população e pela influência econômica, mas ocupam territórios muito menores.
São Paulo, por exemplo, tem pouco mais de 1.500 km², o que representa menos de 1% da área total de Altamira. O contraste ajuda a entender como o conceito de “maior cidade” pode variar bastante dependendo do critério analisado.
Um dado que muda a percepção sobre o Brasil
A existência de um município maior do que muitos países reforça a dimensão continental do Brasil e a singularidade da região amazônica.
Altamira é um exemplo de como o território brasileiro reúne realidades muito diferentes, desde megacidades densamente povoadas até municípios gigantescos em área, mas com população relativamente pequena.
