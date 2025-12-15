Goiana desaparece no caminho para aeroporto na Europa

Bianca da Rocha Pimenta deixou de se comunicar com a família ainda em novembro, quando supostamente estaria retornando para Portugal

Paulo Roberto Belém - 15 de dezembro de 2025

Bianca teria desaparecido ainda em novembro. (Foto: Reprodução)

Uma goiana, de 30 anos, desapareceu enquanto se deslocava de Portugal para Bucareste, na Romênia. As informações da família dão conta de que Bianca da Rocha Pimenta, uma mulher trans, vivia na capital portuguesa, Lisboa, há cinco anos.

Ao G1 Goiás, a mãe de Bianca contou que esse deslocamento teria sido motivado, sob a alegação da própria, de que estaria sendo “perseguida”. O desaparecimento teria ocorrido no final de novembro.

A genitora também disse ao veículo que está tentando manter contato com a embaixada do Brasil em Bucareste para saber sobre a investigação do caso, mas que obteve poucos detalhes sobre.

“Cada lugar que eu vou no Brasil, faço um relatório enorme para o delegado, e depois que faço tudo eles dizem que é com o Itamaraty. Aí não conseguimos mandar o e-mail por não ter a cidade que ela estava. Então a gente não sabe se a polícia de lá está procurando por ela. A família está desesperada”, relatou a mãe ao G1.

De acordo com Luiza, a filha comunicou recentemente, ainda em novembro, que estava sendo vítima de perseguições em Lisboa, mas sem dar detalhes. Ela então teria entrado em contato com uma amiga e comprou uma passagem para Bucareste, na Romênia.

Após ir para o país, a família contou que Bianca ficou dois dias em um hotel e relatou que não estava se sentindo bem e resolveu voltar para Portugal.

“Ela estava com pouca bateria e eu falei pra ela carregar o celular. E ela estava esperando esse aplicativo para ir até o aeroporto, aí ela desligou o telefone e não conseguimos mais falar com ela. Tentamos mandar mensagem e ligar, mas as mensagens nem chegam”, afirmou Ana Paula, tia da jovem ao G1.

