Jovem é preso em Caldas Novas após matar brutalmente a mãe idosa: “tinha que fazer isso”

João Vitor Gonçalves Morado foi encontrado nu e coberto de sangue sobre a cama, após também tentar assassinar a irmã, que conseguiu escapar e pedir socorro

Da Redação - 15 de dezembro de 2025

Aparecida de Fátima Gonçalves Silva Morado, de 62 anos, foi morta em casa, espancada pelo filho. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Em um dos crimes mais brutais da história de Caldas Novas , um jovem de 23 anos, identificado como João Vitor Gonçalves Morado, foi preso em flagrante na noite deste domingo (14) após assassinar a própria mãe, Aparecida de Fátima Gonçalves Silva Morado, de 62 anos, por espancamento.

O crime ocorreu na residência da família, no setor Estância Itaici II, e chocou a cidade pela sua crueldade.

Completamente fora de si, em um aparente surto psicótico, o autor foi detido por policiais militares e, ao ser questionado, limitou-se a repetir que “tinha que fazer isso”, sem apresentar qualquer outra explicação para o ato.

A tragédia começou a ser descoberta quando a irmã do agressor conseguiu fugir da casa, também nua, e clamar por ajuda na rua. Um policial militar de folga percebeu a situação e interveio, contendo momentaneamente João Vitor, que estava nu, ensanguentado e extremamente agressivo.

Com a chegada da Força Tática, a equipe adentrou a residência e encontrou um cenário de horror: Aparecida de Fátima estava caída na cozinha, já sem vida, em meio a uma poça de sangue, enquanto o filho foi localizado em um quarto, deitado sobre a cama, completamente nu e coberto de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou o óbito da idosa no local, além de sedar o autor devido ao seu estado de extrema agitação.

A investigação inicial aponta que não foram utilizados instrumentos no crime, indicando que a vítima foi morta por espancamento direto.

João Vitor foi preso em flagrante por feminicídio consumado contra a mãe e tentativa de feminicídio contra a irmã.

A brutalidade do caso e as circunstâncias bizarras o colocam como um dos episódios mais chocantes já registrados na cidade turística.

