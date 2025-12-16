IPVA isento em 2026: confira os carros que entram no benefício

Nova lei nacional isenta veículos com 20 anos ou mais e amplia alívio no bolso dos proprietários

Gabriel Yuri Souto - 16 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O pagamento do IPVA costuma pesar no orçamento dos motoristas no início de cada ano. Em 2026, porém, muitos proprietários poderão ficar livres do imposto, graças às regras de isenção que passam a valer em diversos estados brasileiros.

A principal mudança envolve a idade do veículo, além de benefícios específicos para modelos sustentáveis.

Com isso, carros mais antigos e alguns veículos elétricos ou híbridos entram no radar da isenção.

Veículos antigos são os principais beneficiados

Em boa parte do país, carros com 20 anos ou mais de fabricação passam a ter direito à isenção do IPVA em 2026. Isso significa que modelos fabricados em 2006 ou antes deixam de pagar o imposto, conforme a legislação estadual vigente.

Antes, esse critério variava bastante, já que alguns estados exigiam 15 anos e outros até 30 anos de fabricação. Agora, a regra ficou mais próxima de um padrão adotado pela maioria das unidades da federação.

Exemplos de carros que entram na isenção

Diversos modelos populares que circularam bastante no Brasil passam a se enquadrar no benefício. Entre eles estão:

Chevrolet Prisma 2006

Honda Civic 2006

Ford Fusion da primeira geração

Volkswagen SpaceFox 2006

Fiat Idea Adventure 2006

Esses veículos, desde que atendam ao critério de idade e estejam registrados em estados que adotam a regra, podem ficar livres do IPVA em 2026.

Estados também isentam carros elétricos e híbridos

Além dos veículos antigos, carros elétricos e híbridos continuam sendo beneficiados em vários estados. Em alguns casos, a isenção é total; em outros, há descontos progressivos no valor do IPVA.

Essas políticas fazem parte de incentivos estaduais voltados à mobilidade sustentável e à redução de emissões de poluentes.

Atenção às regras locais

Apesar das diretrizes gerais, é importante destacar que o IPVA é um imposto estadual. Por isso, as regras exatas de isenção, prazos e exigências podem variar conforme o estado.

Em algumas localidades, a isenção é aplicada automaticamente. Em outras, o proprietário precisa solicitar o benefício junto à Secretaria da Fazenda, apresentando documentos do veículo.

Como saber se o seu carro tem direito

O ideal é consultar o site da Sefaz do seu estado ou o Detran local para confirmar se o veículo se enquadra nos critérios e se há necessidade de requerimento formal.

Com a isenção, muitos motoristas conseguem economizar centenas ou até milhares de reais por ano, o que torna a verificação ainda mais importante.

