Trabalhador morre após sofrer acidente durante serviço em Anápolis

Vítima já teria sido encontrada com diversos ferimentos e sem vida. Samu foi acionado ao local

Da Redação - 16 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de ambulância do SAMU. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 66 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (16), após cair de uma escada enquanto prestava serviços em uma residência em Anápolis.

O caso ocorreu no bairro Santo André. Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava limpando a calha do imóvel, quando despencou de uma altura aproximada de 3 metros.

Assim, ela teria sido encontrada com um forte sangramento, além de fraturas e escoriações pelo corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas à residência para atender ao caso.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!