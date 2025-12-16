Trabalhador morre após sofrer acidente durante serviço em Anápolis
Vítima já teria sido encontrada com diversos ferimentos e sem vida. Samu foi acionado ao local
Um idoso, de 66 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (16), após cair de uma escada enquanto prestava serviços em uma residência em Anápolis.
O caso ocorreu no bairro Santo André. Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava limpando a calha do imóvel, quando despencou de uma altura aproximada de 3 metros.
Assim, ela teria sido encontrada com um forte sangramento, além de fraturas e escoriações pelo corpo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas à residência para atender ao caso.
Mais informações a qualquer momento.
