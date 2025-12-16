Trabalhador morre após sofrer acidente durante serviço em Anápolis

Vítima já teria sido encontrada com diversos ferimentos e sem vida. Samu foi acionado ao local

Da Redação Da Redação -
Jovem é brutalmente atacado dentro de casa por grupo encapuzado em Anápolis
Imagem ilustrativa de ambulância do SAMU. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 66 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (16), após cair de uma escada enquanto prestava serviços em uma residência em Anápolis.

O caso ocorreu no bairro Santo André. Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima estava limpando a calha do imóvel, quando despencou de uma altura aproximada de 3 metros.

Assim, ela teria sido encontrada com um forte sangramento, além de fraturas e escoriações pelo corpo.

Leia também

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas à residência para atender ao caso.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias