Grupo é preso após armar emboscada, sequestrar e torturar advogado em Trindade

Profissional teria sido atraído até local após receber uma ligação de uma pessoa supostamente interessada em contratar serviços

Gabriella Pinheiro - 17 de dezembro de 2025

Imagem mostra suspeito presos durante operação em Trindade. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu quatro pessoas suspeitas de organizar uma emboscada, sequestrar, torturar e agredir um advogado. O caso aconteceu na terça-feira (16), em Trindade.

Conforme as investigações, a situação teria sido motivada após o profissional prestar serviços a um dos suspeitos.

Em uma das ações, a vítima teria orientado a ex-mulher dele a não dar continuidade em um processo, o que fez com que o suposto autor atribuísse a ele um prejuízo de R$ 600 mil.

No dia do ocorrido, o advogado recebeu uma ligação de uma pessoa que afirmou ter interesse em contratar os serviços dele.

Ao chegar ao local, a vítima foi surpreendida pelo ex-cliente e outros dois homens, que passaram a agredi-lo.

Ainda, ele foi obrigado a repassar dados das contas bancárias e teve R$ 150 subtraídos. Em seguida, os suspeitos colocaram a vítima dentro de um veículo e a levaram até um cartório da cidade, na tentativa de fazê-la assinar um Termo de Assunção de Dívida no valor de R$ 600 mil.

No estabelecimento, o advogado passou mal e acabou desmaiando, e funcionários do cartório acionaram o socorro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e o encaminhou ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

O homem sofreu lesões no pescoço, tórax e peito. O profissional relatou que estava sendo extorquido por meio de um sequestro praticado por cinco pessoas. Um dos envolvidos segue foragido, e a participação dele no crime ainda é desconhecida.

Em depoimento, os suspeitos afirmaram que o advogado teria entrado no veículo de forma espontânea para ir ao cartório e negaram qualquer tipo de agressão. O caso segue sendo investigado.

