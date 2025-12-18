Janeiro será um mês marcado por abundância e sorte para esses 3 signos

Três perfis sentirão o vento virar com oportunidades inesperadas logo adiante

Magno Oliver - 18 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Cottonbro Studio/Pexels)

O primeiro mês do ano costuma carregar um simbolismo poderoso de recomeços, mas janeiro vai além do óbvio para alguns signos específicos.

As leituras astrológicas mostram que o período será marcado por movimentos favoráveis envolvendo prosperidade, sorte e oportunidades inesperadas.

Trânsitos planetários ativam áreas ligadas a dinheiro, trabalho, autoestima e expansão pessoal, criando um cenário raro de fluidez.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Janeiro coloca Capricórnio no centro das atenções astrológicas. Com o Sol iluminando o ciclo desse nativo, há fortalecimento da identidade, clareza de objetivos e maior poder de decisão.

No trabalho, surgem chances de reconhecimento, propostas sólidas ou avanços financeiros ligados a esforços antigos. A abundância vem como resultado direto da disciplina típica do signo.

Na vida pessoal, o período favorece estabilidade emocional, acordos duradouros e sensação de controle sobre o próprio caminho. A sorte aparece quando Capricórnio confia mais no próprio valor e resolve deixar para trás amizades que não somam mais.

Touro (21/04 a 20/05)

Esse signo inicia o ano colhendo frutos silenciosos, mas muito proveitosos. Janeiro ativa áreas ligadas a ganhos materiais, conforto e segurança, temas centrais de sua aura nativa. Pode haver melhora financeira, oportunidades de renda extra ou decisões acertadas envolvendo patrimônio.

No campo emocional, há sensação de paz e confiança, favorecendo relações estáveis e escolhas mais maduras. A sorte taurina se manifesta de forma prática: menos esforço, mais resultado. O mês também favorece autocuidado e prazer sem culpa.

Peixes (20/02 a 20/03)

Para Peixes, janeiro traz abundância emocional e espiritual, que acabam refletindo também no campo material. O signo entra em sintonia com intuições certeiras, encontros importantes e oportunidades inesperadas.

Projetos criativos ganham força, assim como chances ligadas à comunicação e sensibilidade. No amor, o período favorece conexões profundas e reconciliações.

A sorte pisciana aparece quando o signo confia nos sinais e segue o fluxo, em vez de resistir às mudanças.

