Leonardo DiCaprio revela que nunca assistiu a ‘Titanic’ e explica o motivo

As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos

Folhapress - 18 de dezembro de 2025

Leonardo DiCaprio. (Foto: Christopher William Adach/Wikimedia Commons)

Leonardo DiCaprio revelou que nunca voltou a assistir a “Titanic” desde a estreia do filme, em 1997.

Em entrevista ao quadro Actors on Actors, da Variety, o ator explicou que não tem costume de assistir nenhuma das produções que participou.

Jennifer Lawrence, que também estava presente, concordou com o ator e disse que ela também não costuma revisitar obras após o lançamento. Mas, a atriz recomendou que ele desse uma chance para ‘Titanic’.

“Aposto que você poderia o assistir agora. É ótimo.”

DiCaprio ainda falou que o impacto do filme foi algo impossível de dimensionar naquele momento.

Com 22 anos à época, ele disse que só percebeu a proporção do fenômeno a partir da reação do público.

“As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos”, relembrou.

Apesar de não ter sentido vontade de assistir o longa, o ator reconheceu o papel de “Titanic” na carreira.

DiCaprio contou que usou a fama como ferramenta para buscar projetos mais autorais e arriscados, incluindo filmes com classificação indicativa mais alta nos Estados Unidos.

Mas a escolha pelo papel de Jack Dawson teve um custo: ele precisou deixar de estrelar “Boogie Nights”, de Paul Thomas Anderson, lançado no mesmo ano.

“Eu adoraria ter feito os dois, mas simplesmente não era possível”, afirmou.