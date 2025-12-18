Leonardo DiCaprio revela que nunca assistiu a ‘Titanic’ e explica o motivo

As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos

Folhapress Folhapress -
Leonardo DiCaprio revela que nunca assistiu a ‘Titanic’ e explica o motivo
Leonardo DiCaprio. (Foto: Christopher William Adach/Wikimedia Commons)

Leonardo DiCaprio revelou que nunca voltou a assistir a “Titanic” desde a estreia do filme, em 1997.

Em entrevista ao quadro Actors on Actors, da Variety, o ator explicou que não tem costume de assistir nenhuma das produções que participou.

Jennifer Lawrence, que também estava presente, concordou com o ator e disse que ela também não costuma revisitar obras após o lançamento. Mas, a atriz recomendou que ele desse uma chance para ‘Titanic’.

Leia também

“Aposto que você poderia o assistir agora. É ótimo.”

DiCaprio ainda falou que o impacto do filme foi algo impossível de dimensionar naquele momento.

Com 22 anos à época, ele disse que só percebeu a proporção do fenômeno a partir da reação do público.

“As pessoas diziam que era o maior filme de todos os tempos”, relembrou.

Apesar de não ter sentido vontade de assistir o longa, o ator reconheceu o papel de “Titanic” na carreira.

DiCaprio contou que usou a fama como ferramenta para buscar projetos mais autorais e arriscados, incluindo filmes com classificação indicativa mais alta nos Estados Unidos.

Mas a escolha pelo papel de Jack Dawson teve um custo: ele precisou deixar de estrelar “Boogie Nights”, de Paul Thomas Anderson, lançado no mesmo ano.

“Eu adoraria ter feito os dois, mas simplesmente não era possível”, afirmou.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias