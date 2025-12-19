Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com vagas de nível fundamental, médio e superior

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 19 de dezembro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás oficializou a abertura de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas em diversos níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam candidatos com formação fundamental, média e superior.

Os selecionados cumprirão cargas horárias que variam entre 30 e 40 horas semanais. De acordo com o edital, os vencimentos oferecidos partem de R$ 1,7 mil e podem chegar a R$ 3,5 mil, dependendo do cargo ocupado.

O prazo para inscrições se estende até 06 de janeiro de 2026. e devem ser realizadas presencialmente no setor de Protocolo da Prefeitura, especificamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, das 08h30 às 12h e das 14h às 17h.

A triagem dos candidatos será feita exclusivamente por meio de análise curricular, seguindo o sistema de pontuação estabelecido no regulamento da seleção.

O certame terá vigência de um ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, conforme a necessidade da administração pública municipal.

Para consultar mais informações, os interessados devem acessar o edital do processo seletivo.

Confira a seguir o quadro completo de vagas disponíveis:

Técnico de Referência do SCFV (01)

Orientador Social do SCFV (04)

Educador Social do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SPSBD-GC) para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos (04)

Técnico de Referência do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SPSBDGC) para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos (01)

Entrevistador/ Digitador Cadastro Único (01)

Assistente Social/CRAS (02)

Psicólogo (02)

Professor Pedagógico (06)

Nutricionista (01)

Auxiliar de Serviços Gerais (06)

Auxiliar de Serviços Gerais Merendeira (02)

Facilitador de Oficina de Capoeira (01)

Facilitador de Oficina de Caratê (01)

Facilitador de Oficina de Música (01)

Facilitador de Oficina de Vôlei/Futsal/futevôlei/basquetebol/futebol (01)

Facilitador de Oficina de Ballet (01)

Facilitador de Oficina de Funcional/Goleiro (01)

Facilitador de Oficina (Artesanato) (01)

