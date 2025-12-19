Abertas inscrições para processo seletivo em Goiás com vagas de nível fundamental, médio e superior
Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade
A Prefeitura Municipal de Guarani de Goiás oficializou a abertura de um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas em diversos níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam candidatos com formação fundamental, média e superior.
Os selecionados cumprirão cargas horárias que variam entre 30 e 40 horas semanais. De acordo com o edital, os vencimentos oferecidos partem de R$ 1,7 mil e podem chegar a R$ 3,5 mil, dependendo do cargo ocupado.
O prazo para inscrições se estende até 06 de janeiro de 2026. e devem ser realizadas presencialmente no setor de Protocolo da Prefeitura, especificamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, das 08h30 às 12h e das 14h às 17h.
A triagem dos candidatos será feita exclusivamente por meio de análise curricular, seguindo o sistema de pontuação estabelecido no regulamento da seleção.
O certame terá vigência de um ano, com possibilidade de renovação por mais 12 meses, conforme a necessidade da administração pública municipal.
Para consultar mais informações, os interessados devem acessar o edital do processo seletivo.
Confira a seguir o quadro completo de vagas disponíveis:
- Técnico de Referência do SCFV (01)
- Orientador Social do SCFV (04)
- Educador Social do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SPSBD-GC) para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos (04)
- Técnico de Referência do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio (SPSBDGC) para Gestantes e Crianças de 0 a 6 anos (01)
- Entrevistador/ Digitador Cadastro Único (01)
- Assistente Social/CRAS (02)
- Psicólogo (02)
- Professor Pedagógico (06)
- Nutricionista (01)
- Auxiliar de Serviços Gerais (06)
- Auxiliar de Serviços Gerais Merendeira (02)
- Facilitador de Oficina de Capoeira (01)
- Facilitador de Oficina de Caratê (01)
- Facilitador de Oficina de Música (01)
- Facilitador de Oficina de Vôlei/Futsal/futevôlei/basquetebol/futebol (01)
- Facilitador de Oficina de Ballet (01)
- Facilitador de Oficina de Funcional/Goleiro (01)
- Facilitador de Oficina (Artesanato) (01)
