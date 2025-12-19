Homem é encontrado morto em quarto de motel e caso levanta mistério em Goiânia
Ao longo da estadia, vítima havia solicitado apenas um prato de comida e desde então não fez nenhum contato
Um homem, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do quarto de um motel, localizado no Residencial Center Ville, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (19).
O gerente do local informou que a vítima havia reservado o espaço para esta última quarta-feira (17) e apenas solicitou um prato de comida ao longo de toda a estadia.
Porém, desde então, passou-se mais de um dia sem que qualquer outro contato fosse feito com a equipe do motel, o que levantou suspeitas.
Assim, a gerência foi até o quarto e bateu na porta, sem obter nenhum retorno. Por preocupação, entraram no local e se depararam com o homem deitado na cama, apenas de cueca e aparentemente já em óbito.
Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte, com o corpo apresentando sangramento na região da cabeça, classificando o óbito como suspeito.
O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).
