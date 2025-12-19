Homem é encontrado morto em quarto de motel e caso levanta mistério em Goiânia

Ao longo da estadia, vítima havia solicitado apenas um prato de comida e desde então não fez nenhum contato

Davi Galvão - 19 de dezembro de 2025

Homem foi encontrado já em óbito no quarto de motel. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do quarto de um motel, localizado no Residencial Center Ville, em Goiânia, na noite desta quinta-feira (19).

O gerente do local informou que a vítima havia reservado o espaço para esta última quarta-feira (17) e apenas solicitou um prato de comida ao longo de toda a estadia.

Porém, desde então, passou-se mais de um dia sem que qualquer outro contato fosse feito com a equipe do motel, o que levantou suspeitas.

Assim, a gerência foi até o quarto e bateu na porta, sem obter nenhum retorno. Por preocupação, entraram no local e se depararam com o homem deitado na cama, apenas de cueca e aparentemente já em óbito.

Assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte, com o corpo apresentando sangramento na região da cabeça, classificando o óbito como suspeito.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

