Marca querida pelos brasileiros volta ao país após dez anos fora do mercado
Depois de enfrentar dificuldades e encerrar operações no Brasil, grife internacional aposta em novo modelo para reconquistar consumidores
Uma marca querida por muitos brasileiros está oficialmente de volta ao país após dez anos fora do mercado. A grife espanhola Mango, conhecida pelo estilo elegante e preços competitivos, decidiu retomar suas operações no Brasil em um cenário bem diferente daquele que levou à sua saída em 2013.
Na época, a empresa encerrou atividades de forma repentina. Como resultado, deixou consumidores frustrados e lojas fechadas. Agora, no entanto, a marca aposta em uma estratégia mais alinhada aos novos hábitos de consumo e à força do comércio digital.
Por que a empresa saiu do Brasil
Durante sua primeira passagem pelo país, a Mango conquistou um público fiel. Ainda assim, enfrentou obstáculos que dificultaram a permanência. Entre eles estavam custos operacionais elevados, burocracia tributária e um e-commerce ainda pouco desenvolvido no Brasil.
Além disso, o modelo de consumo da época exigia uma presença física mais forte. Como consequência, os investimentos se tornaram inviáveis naquele momento. Por isso, a empresa optou por deixar o mercado brasileiro.
Agora, o cenário é outro
Atualmente, o ambiente é mais favorável. O consumidor brasileiro está mais conectado, confia nas compras online e conta com uma logística mais eficiente. Nesse sentido, a Mango decidiu retornar com um modelo diferente, focado no digital.
A marca fechou uma parceria exclusiva com a Dafiti, uma das maiores plataformas de moda online da América Latina. Com isso, evita custos de lojas físicas e amplia o alcance logo no início da nova fase.
O que muda nesse retorno
A nova etapa da Mango no Brasil começa com uma coleção exclusiva vendida pela Dafiti. As peças mantêm a identidade da marca, com foco em alfaiataria moderna, design minimalista e versatilidade para o dia a dia.
Além disso, a estratégia prioriza praticidade e conforto, dois fatores cada vez mais valorizados pelos consumidores. No entanto, alguns clientes apontam limitações, como a grade de tamanhos ainda restrita, que atualmente vai até o GG.
Expectativa para o mercado brasileiro
Apesar das limitações iniciais, a expectativa é positiva. Especialistas avaliam que, com o tempo, a marca pode ampliar o portfólio e adaptar melhor as coleções ao público brasileiro.
Dessa forma, a Mango inicia um novo capítulo no país. Agora, mais digital, mais cautelosa e atenta às mudanças do mercado, a empresa tenta transformar o retorno em uma história de recuperação e crescimento sustentável.
