Marca querida pelos brasileiros volta ao país após dez anos fora do mercado

Depois de enfrentar dificuldades e encerrar operações no Brasil, grife internacional aposta em novo modelo para reconquistar consumidores

Gabriel Yuri Souto - 19 de dezembro de 2025

Após uma década fora do Brasil, a Mango retorna ao mercado apostando no e-commerce e em novos hábitos de consumo (Foto: Reprodução)

Uma marca querida por muitos brasileiros está oficialmente de volta ao país após dez anos fora do mercado. A grife espanhola Mango, conhecida pelo estilo elegante e preços competitivos, decidiu retomar suas operações no Brasil em um cenário bem diferente daquele que levou à sua saída em 2013.

Na época, a empresa encerrou atividades de forma repentina. Como resultado, deixou consumidores frustrados e lojas fechadas. Agora, no entanto, a marca aposta em uma estratégia mais alinhada aos novos hábitos de consumo e à força do comércio digital.

Por que a empresa saiu do Brasil

Durante sua primeira passagem pelo país, a Mango conquistou um público fiel. Ainda assim, enfrentou obstáculos que dificultaram a permanência. Entre eles estavam custos operacionais elevados, burocracia tributária e um e-commerce ainda pouco desenvolvido no Brasil.

Além disso, o modelo de consumo da época exigia uma presença física mais forte. Como consequência, os investimentos se tornaram inviáveis naquele momento. Por isso, a empresa optou por deixar o mercado brasileiro.

Agora, o cenário é outro

Atualmente, o ambiente é mais favorável. O consumidor brasileiro está mais conectado, confia nas compras online e conta com uma logística mais eficiente. Nesse sentido, a Mango decidiu retornar com um modelo diferente, focado no digital.

A marca fechou uma parceria exclusiva com a Dafiti, uma das maiores plataformas de moda online da América Latina. Com isso, evita custos de lojas físicas e amplia o alcance logo no início da nova fase.

O que muda nesse retorno

A nova etapa da Mango no Brasil começa com uma coleção exclusiva vendida pela Dafiti. As peças mantêm a identidade da marca, com foco em alfaiataria moderna, design minimalista e versatilidade para o dia a dia.

Além disso, a estratégia prioriza praticidade e conforto, dois fatores cada vez mais valorizados pelos consumidores. No entanto, alguns clientes apontam limitações, como a grade de tamanhos ainda restrita, que atualmente vai até o GG.

Expectativa para o mercado brasileiro

Apesar das limitações iniciais, a expectativa é positiva. Especialistas avaliam que, com o tempo, a marca pode ampliar o portfólio e adaptar melhor as coleções ao público brasileiro.

Dessa forma, a Mango inicia um novo capítulo no país. Agora, mais digital, mais cautelosa e atenta às mudanças do mercado, a empresa tenta transformar o retorno em uma história de recuperação e crescimento sustentável.

