Ônibus capota na BR-060 deixando dezenas de feridos em Alexânia

Uma das vítimas ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

Vítimas receberam atendimento no local e foram avaliadas pelas equipes de resgate(Foto: Reprodução)

Um ônibus tombou na noite desta sexta-feira (19) após sair da pista na BR-060, na altura do km 25, na zona rural de Alexânia, no Entorno do Distrito Federal.

O acidente mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária responsável pela rodovia.

O coletivo seguia pela rodovia quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle, saiu da pista e capotou, ficando com as rodas voltadas para cima fora do acostamento.

No local, as equipes precisaram fazer o atendimento de diversas vítimas.

Uma delas ficou com o braço entre a estrutura do ônibus e o solo, sendo necessário o uso de equipamentos para retirá-la das ferragens.

A vítima estava consciente, mas sentindo fortes dores no membro atingido.

Após receber atendimento, ela foi encaminhada por uma Unidade de Suporte Avançado da concessionária Triunfo ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Outras vítimas receberam atendimento no local e foram avaliadas pelas equipes de resgate.

Ao todo, três pessoas foram levadas ao Hospital Municipal de Alexânia.

De acordo com os socorristas, os feridos apresentavam quadro estável e estavam conscientes. O motorista e os demais ocupantes também passaram por avaliação médica.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Após a conclusão dos atendimentos e do trabalho de salvamento, o local ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

