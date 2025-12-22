Mega da Virada: prêmio acumulou e chega a R$ 1 bilhão após ninguém acertar as dezenas

Sem vencedores no último concurso, valor histórico deve ser pago no sorteio especial de fim de ano, que não acumula

Pedro Ribeiro - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O prêmio da Mega da Virada acumulou e chegou a R$ 1 bilhão após ninguém acertar as seis dezenas do último concurso da Mega-Sena de sábado (20). Com isso, o sorteio especial de fim de ano deve pagar o maior valor já registrado na história das loterias brasileiras.

A Mega da Virada tem regras diferentes dos concursos regulares. O prêmio não acumula e, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertarem cinco números, e assim sucessivamente.

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pelo site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. O volante simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

O sorteio da Mega da Virada ocorre tradicionalmente na noite de 31 de dezembro e costuma mobilizar milhões de brasileiros. O valor pago é livre de imposto de renda para pessoas físicas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o ganhador que optar pelo recebimento integral pode investir o prêmio e garantir uma renda mensal milionária, além de ter liberdade para sacar o valor conforme as regras bancárias.

As chances de ganhar com uma aposta simples são de 1 em 50.063.860, mas aumentam conforme o número de dezenas marcadas no bilhete, o que também eleva o custo da aposta.

O resultado oficial será divulgado após o sorteio, e os prêmios podem ser retirados nas agências da Caixa mediante apresentação do bilhete premiado e documento de identificação.

