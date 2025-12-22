Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após cinco anos

Relação foi marcada por diversas trocas de declarações de amor, seja nas redes sociais ou em shows do cantor

Folhapress - 22 de dezembro de 2025

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estavam juntos há cinco anos. (Foto: Redes Sociais)

VITOR MORENO

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram nesta segunda-feira (22) que não estão mais juntos. A informação foi divulgada em uma nota conjunta publicada nas redes sociais.

“Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor”, diz o texto. “As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade.”

“Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro”, prossegue o comunicado. “Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo.”

O namoro de Paolla e Diogo foi tornado público pelo casal em julho de 2021, após alguns meses de especulação. Os dois haviam ficado solteiros naquele ano e vinham sendo vistos juntos.

A relação foi marcada por diversas trocas de declarações de amor, seja nas redes sociais ou em shows do cantor, onde a atriz costumava fazer aparições constantes. Diogo compôs a música “Flor de Caiaia” em homenagem a Paolla.

Apesar de não terem chegado a oficializar a união no papel, os dois diziam se considerar casados. Eles dividiam uma casa de mais de 1,7 mil m² na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.