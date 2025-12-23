O truque das cozinheiras para deixar o pano de prato branquinho e sem nenhuma mancha

Método simples e barato ajuda a remover gordura, encardido e manchas amareladas sem esforço excessivo

Isabella Valverde - 23 de dezembro de 2025

Pano de prato branquinho após lavagem correta. (Imagem: Captura de tela/ YouTube)

Manter o pano de prato sempre limpo e branco é um desafio comum nas cozinhas, já que ele entra em contato diário com gordura, restos de alimentos e umidade. Com o tempo, mesmo após várias lavagens, o tecido pode ficar encardido e com manchas difíceis de remover.

No entanto, cozinheiras experientes garantem que existe um truque simples e eficaz para recuperar o branco original do pano de prato.

O método mais usado envolve ingredientes comuns, fáceis de encontrar em qualquer casa: água quente, bicarbonato de sódio e detergente neutro. A combinação age diretamente na gordura e no encardido, facilitando a remoção das manchas sem danificar o tecido.

O processo começa com a fervura da água, que deve ser colocada em uma bacia resistente ao calor. Em seguida, adiciona-se uma colher generosa de bicarbonato de sódio e um pouco de detergente, misturando bem.

Os panos de prato devem ser mergulhados nessa solução ainda quente e deixados de molho por cerca de 30 minutos. Durante esse período, a mistura age soltando a sujeira impregnada nas fibras do tecido. Após o molho, basta enxaguar bem e lavar normalmente, à mão ou na máquina.

O resultado costuma ser visível logo na primeira aplicação, com panos mais claros, sem manchas amareladas e com aparência de novos.

Além de eficaz, o truque também é econômico e evita o uso excessivo de produtos químicos agressivos, como alvejantes fortes, que podem enfraquecer o tecido ao longo do tempo.

Para manter os panos sempre brancos, especialistas recomendam repetir o processo periodicamente e evitar deixar os panos sujos acumulados por muitos dias.

Com esse cuidado simples, é possível prolongar a vida útil dos panos de prato e manter a cozinha com aparência mais limpa e organizada, usando uma técnica aprovada por quem entende do assunto.

