Professora da UFG morre aos 41 anos, vítima de câncer, e recebe homenagens: “tocou pessoas e histórias”

Gabriella Pinheiro - 23 de dezembro de 2025

Imagem mostra professora Priscilla de Andrade Silva Ximenes. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

A professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Priscilla de Andrade Silva Ximenes, faleceu aos 41 anos. A morte foi confirmada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg) nesta terça-feira (23).

De acordo com o repórter do jornal O Popular, Sylvester Carvalho, a docente lutava contra um câncer desde o ano passado.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Adufg manifestou profundo pesar pelo falecimento da professora.

No comunicado, o sindicato descreveu Priscilla como uma profissional dedicada, que marcou a vida acadêmica de estudantes e colegas. A entidade destacou ainda que a docente “deixou um legado de compromisso com a educação pública, com o diálogo e com a construção coletiva do conhecimento”.

“Neste momento de despedida, a Diretoria do Adufg-Sindicato se solidariza com familiares, amigos, colegas e estudantes, expressando respeito e sentimentos de pesar diante desta perda”, diz a nota.

Nos comentários da publicação, ex-alunos, colegas de trabalho e conhecidos lamentaram a morte da professora e prestaram condolências à família.

“Perdemos uma colega querida, pesquisadora e estudiosa das infâncias, cuja trajetória tocou pessoas e histórias. Que Deus conforte a todos”, escreveu um perfil.

“Meu Deus. Ela foi a primeira professora da minha filha mais velha. Que Deus, por sua infinita misericórdia, a acolha”, comentou uma internauta.

“Professora amada, que bom foi ter sido sua aluna. Saudades para sempre!”, destacou outra.

Histórico

No currículo, Priscilla possui uma vasta experiência profissional. Doutora em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), ela também era mestre em Educação pela UFG e possui especialização em psicopedagogia, educação infantil e alfabetização/letramento pelas Universidades Integradas de Brasília.

Ela ainda tinha graduação em pedagogia pela UFG e atuava como professora, pesquisadora e membra do Núcleo de Estudos e Pesquisas Educação e Infância (NEPIE/UFG/RC) e Grupo de Estudos e Pesquisas em Docência na Educação Básica e Superior (GEPDEBS/UFU).

