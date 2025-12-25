Crianças e idosos podem viajar de graça em passeio de trem considerado um dos mais belos do país

Tradicional Trem Vitória–Minas garante gratuidade e descontos previstos em lei e transforma o trajeto em uma experiência turística única

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Viajar de trem pelo Brasil ainda é possível em um dos trajetos mais famosos do país. O Trem Vitória–Minas, operado pela Vale, é considerado um dos passeios ferroviários mais belos do Brasil e oferece passagem gratuita para crianças e idosos, desde que algumas regras sejam respeitadas.

O trajeto liga Vitória (ES) a Belo Horizonte (MG), percorre cerca de 664 quilômetros e passa por 30 estações, cruzando áreas de mata atlântica, rios, montanhas e cidades históricas. Por isso, além de transporte, a viagem se tornou um verdadeiro passeio turístico.

No caso das crianças, a gratuidade vale para aquelas com até 5 anos de idade, desde que viajem no colo de um responsável pagante. Cada passageiro pode levar uma criança nessas condições sem custo adicional. No entanto, se a criança precisar ocupar um assento próprio, é necessário comprar a passagem.

Já os idosos com 60 anos ou mais têm direito a duas passagens gratuitas por viagem, conforme determina o Estatuto do Idoso. Para isso, é preciso comprovar renda de até dois salários mínimos e emitir o bilhete com antecedência, pois as vagas são limitadas e válidas para a classe econômica.

Caso as vagas gratuitas já tenham sido preenchidas, o idoso ainda pode solicitar desconto de 50% no valor da passagem, também na classe econômica. Assim, mesmo sem gratuidade total, o benefício continua garantido por lei.

Além de crianças e idosos, o trem também oferece benefícios para pessoas com deficiência e jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único, por meio da ID Jovem, que garante vagas gratuitas ou com desconto, conforme a disponibilidade.

O serviço conta com ar-condicionado, vagões adaptados, assentos confortáveis e restaurante a bordo, o que torna a viagem longa mais confortável. Por isso, muitos passageiros escolhem o trem não apenas pelo preço, mas pela experiência.

Para garantir a gratuidade, a orientação é emitir o bilhete com antecedência, apresentar documentos no momento da compra e novamente no embarque. As vagas são limitadas por viagem, o que exige planejamento.

Assim, o Trem Vitória–Minas segue como um dos raros exemplos no Brasil em que é possível unir direito garantido por lei, turismo acessível e uma das paisagens mais bonitas do país, especialmente para crianças e idosos.

