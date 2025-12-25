Mãe do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre na madrugada de Natal
Falecimento foi comunicado através de nota da equipe do cantor
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Félix de Miranda, mãe do cantor Bruno, morreu na madrugada desta quinta-feira (25) os 81 anos.
Causa do óbito foi a Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (SARA). A informação foi confirmada a Splash pela assessoria de imprensa da dupla Bruno e Marrone.
Com imenso pesar comunicamos o falecimento aos 81 anos de Ana Félix de Miranda, conhecida como Dona Anita, mãe do Bruno. Nota oficial
Comunicado ressaltou que Dona Anita já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Ela deixa cinco filhos, onze netos e dois bisnetos.
Família decidiu não divulgar o local e o horário, optando por realizar uma despedida íntima. A equipe do cantor encerrou a nota agradecendo o carinho de todos neste momento.