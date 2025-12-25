Novo tipo de asfalto: estado brasileiro investe R$ 140 milhões em pavimento que promete durar décadas

Projeto no Paraná abandona o asfalto tradicional e aposta em tecnologia de concreto para reduzir manutenção e aumentar a vida útil das rodovias

Gabriel Yuri Souto - 25 de dezembro de 2025

O Paraná decidiu mudar o padrão das rodovias estaduais. Em vez do asfalto tradicional, o estado passou a investir em pavimento de concreto, considerado mais resistente. Para isso, o governo aplicou R$ 140 milhões em uma obra estratégica.

A mudança ocorre na rodovia PRC-466, entre Guarapuava e o distrito de Palmeirinha. O trecho tem cerca de 11,5 quilômetros e passa por duplicação completa. Além disso, recebe uma tecnologia conhecida como whitetopping.

Novo asfalto

Nesse método, o concreto é aplicado sobre a base asfáltica existente. Assim, a estrutura da pista fica mais rígida e resistente. Como resultado, o pavimento suporta melhor o tráfego pesado.

Segundo técnicos, o concreto pode durar 20 a 30 anos. Já o asfalto comum exige manutenção em períodos muito menores. Por isso, o estado espera reduzir gastos futuros com recapeamentos.

Além disso, a rodovia recebe melhorias geométricas. Curvas foram ajustadas e acessos reorganizados. Também houve reforço na drenagem e na sinalização.

Outro ponto importante é o alto fluxo de caminhões na região. Nesse cenário, o concreto apresenta melhor desempenho. Enquanto o asfalto sofre deformações, o pavimento rígido mantém a estabilidade.

Embora o custo inicial seja maior, o governo avalia que o investimento compensa. Com menos intervenções, a estrada tende a ficar mais segura. Além disso, o impacto no trânsito durante obras futuras será menor.

O Paraná já utiliza esse tipo de pavimento em outros trechos. Assim, o estado consolida uma política voltada à durabilidade e eficiência da malha viária.

Com isso, a obra passa a servir como referência. Outros estados observam a iniciativa de perto. A expectativa é que o modelo se espalhe pelo país nos próximos anos.

