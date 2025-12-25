Os signos que tiveram um péssimo Natal, mas vão receber uma boa notícia no Ano-Novo

Depois de frustrações, conflitos ou decepções no Natal, alguns signos entram no Ano-Novo com virada positiva, alívio emocional e surpresas inesperadas

Isabella Valverde - 25 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

O clima pesado do Natal não foi em vão. Para alguns signos, ele serviu como encerramento de um ciclo difícil. A virada do ano traz respostas, oportunidades e notícias que aliviam o coração e mudam o rumo das próximas semanas.

Câncer

O Natal mexeu fundo com emoções antigas, trazendo mágoas familiares e sensação de solidão. No Ano-Novo, chega uma notícia ligada à família ou ao amor que traz reconciliação, acolhimento e paz.

Virgem

Planos frustrados e cobranças excessivas marcaram o Natal. A boa notícia vem logo nos primeiros dias do ano, relacionada a trabalho, dinheiro ou resolução de um problema que parecia sem saída.

Escorpião

Clima tenso, discussões ou sentimentos mal resolvidos tornaram o Natal pesado. A virada traz uma revelação importante ou uma resposta esperada há tempos, colocando tudo em perspectiva e trazendo alívio.

Capricórnio

Responsabilidades demais e pouco espaço para celebrar deixaram o Natal sem brilho. No Ano-Novo, surge uma oportunidade concreta de crescimento, reconhecimento ou estabilidade que muda o humor imediatamente.

Peixes

Expectativas não atendidas e decepções emocionais marcaram o Natal. A boa notícia vem de forma inesperada, seja uma mensagem, convite ou reaproximação que renova a fé e a esperança.

O Ano-Novo chega como recompensa para quem suportou um Natal difícil. A dica é manter o coração aberto, pois a boa notícia pode surgir de onde você menos espera e mudar completamente o início do seu ano.