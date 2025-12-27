Brasil supera os EUA e vai abrigar a maior fábrica de celulose do planeta após investimento bilionário

O Brasil bate recorde mundial com uma aposta que transformou uma pequena cidade no novo epicentro econômico do país

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

O Brasil alcançou um marco sem precedentes ao conquistar a construção da maior fábrica de celulose do mundo em uma única etapa, superando instalações existentes nos Estados Unidos e consolidando o país como protagonista global no setor florestal.

O empreendimento foi chamado de Projeto Sucuriú e é liderado pela multinacional chilena Arauco. Ele está sendo erguido em Inocência, cidade de Mato Grosso do Sul, marcando uma nova fase do país como polo estratégico na economia da bioeconomia.

Com um aporte de US$ 4,6 bilhões, o complexo industrial terá uma capacidade anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose de fibra curta, tornando-se o mais produtivo do planeta.

A planta está prevista para iniciar operações até o final de 2027, gerando impactos significativos no emprego, na infraestrutura local e no mercado internacional de commodities industriais.

Especialistas destacam que o avanço brasileiro se apoia em fatores como alta produtividade florestal, clima favorável, tecnologia moderna e décadas de aprimoramento em silvicultura sustentável, elementos que colocam o Brasil em vantagem no cenário competitivo global.

Segundo relatórios internacionais, o projeto também integra práticas de sustentabilidade, incluindo a geração de energia renovável a partir de biomassa florestal, com capacidade adicional de 400 MW, parte dos quais será injetada na rede elétrica nacional.

Além da dimensão industrial, o Projeto Sucuriú deve movimentar profundamente a economia regional.

Estima-se a criação de cerca de 14 mil empregos temporários durante a construção e 6 mil empregos diretos estáveis após a operação, com efeitos multiplicadores na cadeia logística, no comércio, na renda local e no perfil exportador de Mato Grosso do Sul.

Para autoridades e investidores, esse projeto reforça a posição do Brasil como um dos principais destinos mundiais de capitais voltados a tecnologias verdes e produção sustentável.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!