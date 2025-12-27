Homem chama a polícia após suspeitar que gemidos no apartamento de cima eram da esposa com vizinho, em Anápolis

Ocorrência mobilizou atendimento policial após denúncia inusitada, mas situação apurada no local foi diferente da alegada

Da Redação - 27 de dezembro de 2025

O sábado (27) foi marcado por uma situação incomum em um prédio residencial da região Leste de Anápolis, após um morador acionar o telefone de emergência com uma denúncia envolvendo uma suposta traição conjugal.

O homem afirmou estar ouvindo gemidos vindos do apartamento de cima e suspeitava que os sons seriam da própria esposa com um vizinho.

Ele ainda indicou que poderia perder o controle diante da situação, conforme apurado pelo Portal 6.

Por precaução, uma viatura da Polícia Militar (PM) foi deslocada até o endereço para averiguar o caso e evitar qualquer tipo de conflito.

No local, não foi constatado nenhum indício de traição. Foi apurado que o morador apresentava sinais de estar sob efeito de álcool e entorpecentes.

