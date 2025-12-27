Os tipos sanguíneos que os pernilongos mais preferem, segundo especialistas

Pesquisas indicam que o sangue influencia a escolha dos insetos, mas outros fatores do corpo também pesam nessa decisão

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Quem parece ser alvo constante de pernilongos costuma achar que é “azar”. No entanto, especialistas explicam que o tipo sanguíneo pode, sim, influenciar a preferência dos mosquitos, embora não seja o único fator envolvido.

Estudos apontam que pessoas com tipo sanguíneo O tendem a ser mais picadas. Em testes controlados, indivíduos desse grupo atraíram mais pernilongos do que pessoas com tipos A, B ou AB. Além disso, quem secreta o antígeno do tipo sanguíneo pela pele pode chamar ainda mais atenção dos insetos.

Na sequência, aparecem pessoas com tipo B, que também costumam ser mais visadas do que aquelas com tipo A. Já o tipo A costuma ser o menos atrativo entre os grupos analisados, segundo levantamentos científicos.

Apesar disso, especialistas alertam que o sangue não age sozinho. Os pernilongos escolhem suas vítimas a partir de uma combinação de sinais. O principal deles é o dióxido de carbono (CO₂) liberado na respiração. Pessoas que respiram mais intensamente, como gestantes ou quem pratica atividade física, tendem a atrair mais insetos.

Outro fator importante é o odor corporal. Substâncias eliminadas pela pele, como ácido lático, amônia e certos compostos produzidos por bactérias naturais do corpo, funcionam como um verdadeiro “convite” para os mosquitos.

A temperatura corporal também influencia. Corpos mais quentes facilitam a localização do alvo. Além disso, roupas escuras costumam atrair mais pernilongos, pois retêm calor e se destacam no ambiente.

Especialistas reforçam que não é possível mudar o tipo sanguíneo. No entanto, é possível reduzir as picadas com medidas simples, como uso de repelentes, telas, roupas claras e eliminação de água parada.

Assim, embora o tipo O lidere a lista dos mais atraentes para os pernilongos, a escolha final do inseto envolve respiração, cheiro, calor e ambiente. Por isso, duas pessoas com o mesmo tipo sanguíneo podem ter experiências bem diferentes.

