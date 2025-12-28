Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com vagas para nível fundamental em Goiás

Seleção será feita por meio de prova de títulos, baseada no tempo de serviço

Gabriella Pinheiro - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Enio Medeiros/Prefeitura de Aparecida)

Termina na próxima quarta-feira (31) o prazo para se inscrever no processo seletivo simplificado da Prefeitura de São Domingos, que oferece diversas oportunidades.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 23 vagas, além da formação de cadastro de reserva, destinadas a candidatos com nível fundamental incompleto.

As inscrições podem ser realizadas de forma online, por meio do Portal JPAD. Não será cobrada taxa.

Há vagas para os cargos de auxiliar de serviços gerais, coletor de entulho e galhos, gari coletor, gari varredor, operador de motosserra, operador de trator e roçador.

A seleção será feita por meio de prova de títulos, baseada no tempo de serviço.

Os candidatos aprovados no certame cumprirão jornada de 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.650 e R$ 2.277. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 12 de janeiro de 2026.

Mais informações podem ser consultadas no edital.

