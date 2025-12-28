Usar o vaso sanitário sentado traz benefícios importantes para a saúde dos homens, segundo urologistas

Estudos mostram que a postura sentada melhora o esvaziamento da bexiga, reduz esforço urinário e ajuda a prevenir problemas comuns com o avanço da idade

28 de dezembro de 2025

Urinar em pé é um hábito cultural para muitos homens. No entanto, pesquisas médicas e urologistas vêm apontando que usar o vaso sanitário sentado pode trazer benefícios relevantes para a saúde urinária masculina, especialmente após os 40 anos.

Um estudo publicado no Journal of Urology analisou o fluxo urinário de homens em diferentes posições. Os pesquisadores observaram que, ao urinar sentado, houve melhor esvaziamento da bexiga, com redução significativa da urina residual — o líquido que permanece após o término do jato.

Segundo urologistas, esse detalhe é fundamental. A urina residual está associada a maior risco de infecções urinárias, ardência, sensação constante de bexiga cheia e desconforto no dia a dia.

A explicação está na anatomia. Ao sentar, ocorre um relaxamento maior do assoalho pélvico e da musculatura abdominal, além de menor compressão da uretra. Isso facilita o fluxo urinário e diminui a necessidade de esforço.

Esse benefício se torna ainda mais evidente em homens com hiperplasia prostática benigna, condição comum com o envelhecimento. Nesses casos, a próstata aumentada dificulta a passagem da urina, e a postura sentada ajuda a reduzir essa resistência.

Outra pesquisa, conduzida por universidades europeias, apontou que homens com sintomas urinários apresentaram jato mais forte e esvaziamento mais completo quando urinavam sentados, em comparação à posição em pé.

Além da saúde urinária, especialistas destacam ganhos indiretos. Sentar reduz respingos, melhora a higiene do ambiente e diminui a disseminação de bactérias no banheiro, algo relevante em casas com crianças, idosos ou banheiros compartilhados.

Urologistas explicam que homens jovens e sem sintomas podem não notar diferença imediata. Ainda assim, adotar o hábito de sentar pode funcionar como medida preventiva, preservando a função urinária ao longo dos anos.

Assim, embora não seja obrigatório, urinar sentado deixou de ser apenas uma questão de conforto. De acordo com pesquisas e especialistas, a prática pode contribuir de forma simples e eficaz para a saúde do sistema urinário masculino, especialmente com o avanço da idade.

