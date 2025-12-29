“Saldão” de caixões chama atenção de motoristas em Goiânia

Iniciativa foi registrada em diversos bairros da capital e surpreendeu condutores

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2025

Imagem mostra diversos caixões e um cartaz anunciando saldão. (Foto: Redes Sociais/ Instagram)

Motoristas que passaram por diferentes regiões de Goiânia, como a Avenida T-63, podem ter se deparado com uma cena inusitada: um “saldão” de caixões expostos à beira de algumas vias. Apesar da aparência chamativa, a ação não se tratava de uma promoção comercial.

A iniciativa integra uma campanha do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e o aumento de acidentes no trânsito.

Por meio das redes sociais, a instituição destacou que o número de mortes em colisões cresce nos meses de dezembro e janeiro, período marcado por viagens e maior fluxo de veículos nas rodovias.

Segundo o Detran-GO, a campanha, intitulada “Nessas férias, não dê trabalho para o coveiro”, foi realizada em diversos pontos da capital ao longo do fim de semana, especialmente em locais de maior movimento.

Além da instalação com caixões reais, promotoras distribuíram mensagens educativas aos motoristas que pretendem pegar a estrada.

“Cinto sempre. Nada de bebida. Respeito ao limite de velocidade. Zero celular ao volante. Cuide de você. Cuide dos outros. Volte para casa. Sempre”, diz a mensagem publicada pelo órgão.

