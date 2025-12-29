“Saldão” de caixões chama atenção de motoristas em Goiânia

Iniciativa foi registrada em diversos bairros da capital e surpreendeu condutores

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
“Saldão” de caixões chama atenção de motoristas em Goiânia
Imagem mostra diversos caixões e um cartaz anunciando saldão. (Foto: Redes Sociais/ Instagram)

Motoristas que passaram por diferentes regiões de Goiânia, como a Avenida T-63, podem ter se deparado com uma cena inusitada: um “saldão” de caixões expostos à beira de algumas vias. Apesar da aparência chamativa, a ação não se tratava de uma promoção comercial.

A iniciativa integra uma campanha do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) com o objetivo de alertar a população sobre os riscos e o aumento de acidentes no trânsito.

Por meio das redes sociais, a instituição destacou que o número de mortes em colisões cresce nos meses de dezembro e janeiro, período marcado por viagens e maior fluxo de veículos nas rodovias.

Leia também

Segundo o Detran-GO, a campanha, intitulada “Nessas férias, não dê trabalho para o coveiro”, foi realizada em diversos pontos da capital ao longo do fim de semana, especialmente em locais de maior movimento.

Além da instalação com caixões reais, promotoras distribuíram mensagens educativas aos motoristas que pretendem pegar a estrada.

“Cinto sempre. Nada de bebida. Respeito ao limite de velocidade. Zero celular ao volante. Cuide de você. Cuide dos outros. Volte para casa. Sempre”, diz a mensagem publicada pelo órgão.

718393-20251229-192039-ba472e
718393-20251229-192041-489569
718393-20251229-192044-f45a42
718393-20251229-192046-e32ed2
718393-20251229-192039-ba472e
718393-20251229-192041-489569
718393-20251229-192044-f45a42
718393-20251229-192046-e32ed2

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias