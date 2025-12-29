Terminal Cruzeiro em Aparecida de Goiânia passa a contar com linhas de meia tarifa

Disponível desde sábado (27), novidade consolida o benefício à população em todos os terminais do município

Da Redação - 29 de dezembro de 2025

Terminal Cruzeiro em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Quem utiliza o transporte coletivo em Aparecida de Goiânia já pode contar com linhas de Meia Tarifa partindo do Terminal Cruzeiro. Com a mudança, o valor da passagem para deslocamentos dentro do próprio município passa a ser de R$ 2,15. A medida entrou em vigor neste sábado (27).

Com a ampliação do benefício, passageiros que utilizam o terminal passam a ter acesso às seguintes linhas com Meia Tarifa:

520 – T. Cruzeiro / Estrela do Sul

523 – T. Cruzeiro / Cid. Satélite São Luiz / Papillon Park

526 – T. Cruzeiro / Vila Mariana / HMAP

527 – T. Cruzeiro / Mansões Paraíso / Cid. Vera Cruz

592 – T. Cruzeiro / Santa Fé

Como será o embarque no Terminal Cruzeiro com a Meia Tarifa

Nas cinco linhas contempladas, o embarque será feito pela porta dianteira dos ônibus, com validação diretamente nos equipamentos instalados nos veículos. As demais linhas do terminal continuam funcionando com pagamento antecipado, realizado nos validadores e catracas redistribuídas dentro do espaço, mantendo o embarque pela porta traseira.

Para adequar o funcionamento e garantir maior controle do benefício, também houve mudanças nos acessos ao terminal. A entrada pela Avenida São João, que concentra menor circulação de usuários, foi fechada. Já o acesso pela Avenida Rio Verde permanece liberado, agora sem bloqueios ou catracas na entrada.

Veja o mapa com os novos locais de embarque e acesso do terminal

Com a inclusão do Terminal Cruzeiro, a Meia Tarifa passa a valer em todos os terminais de Aparecida de Goiânia, como Vila Brasília, Maranata, Araguaia, Veiga Jardim e Garavelo. De acordo com a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia (RMTC), o benefício já está presente em 36 linhas municipais e atende diariamente milhares de usuários.

A RMTC destaca que a Meia Tarifa tem como objetivo reduzir o custo de deslocamentos mais curtos dentro dos municípios, geralmente de até cinco quilômetros, ampliando o acesso ao transporte público coletivo e promovendo mais equidade no sistema.

Como funciona o pagamento a partir de agora?

Para utilizar a Meia Tarifa, é obrigatório o uso do cartão Bilhete Único. A primeira via do cartão pode ser solicitada gratuitamente em qualquer terminal da RMTC.

Caso o passageiro precise utilizar uma linha sem o benefício ou realizar integração fora das regras da Meia Tarifa, será cobrado o valor complementar de R$ 2,15, totalizando R$ 4,30, que corresponde à tarifa padrão vigente.

O Bilhete Único segue garantindo integração por até 2h30, com possibilidade de até quatro embarques nesse período mediante o pagamento de uma única tarifa, respeitando as regras de cada linha. O tempo de integração também se aplica às linhas com Meia Tarifa, e benefícios como Passe Livre Estudantil e Passe Livre do Trabalhador continuam válidos.

