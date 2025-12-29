Turista goiano é preso suspeito de agredir esposa durante viagem a Maceió

Suspeito apresentava sinais de embriaguez e conduzia veículo de forma perigosa

Gabriella Pinheiro - 29 de dezembro de 2025

Imagem mostra movimentação policial em avenida de Maceió. (Foto: Reprodução)

Um turista, de 31 anos, foi preso, suspeito de agredir a própria esposa, de 44, durante uma viagem a Maceió, no último sábado (27). Natural de Goiás, o homem e a vítima estavam na cidade desde o dia 21 deste mês para comemorar o aniversário de ambos.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da Avenida Sílvio Viana, no bairro Ponta Verde, após o casal deixar a orla. Segundo as informações do G1, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e passou a conduzir o veículo de forma perigosa.

Conforme relatado pela vítima aos agentes do Ronda no Bairro – programa de policiamento comunitário do Governo de Alagoas -, ela desceu do carro, deixando a criança no interior do veículo.

Nesse momento, o turista teria passado a agredi-la com um soco no braço, além de empurrá-la. Em seguida, arrancou com o automóvel ainda com a porta aberta, prensando a mulher ao parar o veículo.

Ainda de acordo com a vítima, o suspeito costuma se tornar agressivo quando consome bebida alcoólica.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encaminhou o homem à Central de Flagrantes, no bairro Tabuleiro do Martins, para a adoção das providências legais.

