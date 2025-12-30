Jovem morre após ser atropelado por Land Rover enquanto atravessava rua em Goiânia

Motorista estava com o direito de dirigir suspenso e carro não estava devidamente licenciado

Davi Galvão
Vitor Silva Lima teve o óbito confirmado ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, morreu atropelado por uma Land Rover enquanto atravessava a Avenida Perimetral Norte, na Zona Industrial Pedro Abrão. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), em Goiânia.

A vítima, identificada como Vitor Silva Lima, teve o óbito confirmado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme a narrativa do motorista, ele seguia em sentido ao Norte quando chegou a visualizar o jovem, que caminhava pela via.

O condutor relatou que a vítima aparentou ter percebido o risco da situação e tentado voltar para a calçada, mas não houve tempo hábil e acabou sendo atropelado.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou o consumo de álcool. Porém, a Polícia Militar (PM) percebeu que o automóvel não estava devidamente licenciado e que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso.

Assim, foram lavrados dois autos de infração em decorrência das ilicitudes e a Land Rover foi recolhida ao pátio.

O corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

