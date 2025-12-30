Jovem morre após ser atropelado por Land Rover enquanto atravessava rua em Goiânia

Motorista estava com o direito de dirigir suspenso e carro não estava devidamente licenciado

Davi Galvão - 30 de dezembro de 2025

Vitor Silva Lima teve o óbito confirmado ainda no local. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, morreu atropelado por uma Land Rover enquanto atravessava a Avenida Perimetral Norte, na Zona Industrial Pedro Abrão. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), em Goiânia.

A vítima, identificada como Vitor Silva Lima, teve o óbito confirmado ainda no local pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme a narrativa do motorista, ele seguia em sentido ao Norte quando chegou a visualizar o jovem, que caminhava pela via.

O condutor relatou que a vítima aparentou ter percebido o risco da situação e tentado voltar para a calçada, mas não houve tempo hábil e acabou sendo atropelado.

O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou o consumo de álcool. Porém, a Polícia Militar (PM) percebeu que o automóvel não estava devidamente licenciado e que o motorista estava com o direito de dirigir suspenso.

Assim, foram lavrados dois autos de infração em decorrência das ilicitudes e a Land Rover foi recolhida ao pátio.

O corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

