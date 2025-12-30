Motorista morre e passageiro fica ferido após árvore cair sobre carro na BR-040

Acidente foi causado pelos fortes ventos que atingiam a região

Natália Sezil - 30 de dezembro de 2025

Carro foi atingido pela árvore após ventos fortes. (Foto: Reprodução)

A queda de uma árvore sobre um carro na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), deixou uma vítima fatal e uma pessoa ferida, na tarde desta terça-feira (30).

O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco após às 17h. O veículo, modelo Hyundai HB20, seguia sentido Luziânia-Cristalina.

O automóvel trafegava pela rodovia quando foi atingido pela árvore, que caiu por conta dos fortes ventos. O motorista morreu ainda no local. A perícia foi solicitada ao Instituto Médico Legal (IML).

Já o passageiro foi atendido pelas equipes de emergência e transportado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, onde ficou sob cuidados médicos.

O Corpo de Bombeiros reforça que o período de ventos fortes pede atenção redobrada dos condutores, pois aumenta a chance de obstáculos sobre a via.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!