Sinais de que alguém pode ter feito um trabalho espiritual para te prejudicar, segundo Márcia Sensitiva

Espiritualista aponta indícios que, segundo crenças populares, costumam aparecer quando há energia negativa direcionada a uma pessoa

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/SHVETS production/Pexels)

Em momentos de dificuldade intensa ou mudanças bruscas de comportamento e sorte, muita gente recorre à espiritualidade para tentar entender o que está acontecendo.

Dentro desse contexto, a espiritualista Márcia Sensitiva já comentou, em entrevistas e programas de TV, sobre sinais que, segundo crenças espirituais, podem indicar a presença de energia negativa direcionada a alguém.

Ela sempre reforça que não se trata de diagnóstico absoluto, mas de leituras espirituais, comuns em tradições populares e religiosas. Ainda assim, alguns sinais costumam se repetir nos relatos de quem procura ajuda espiritual.

Entre os principais indícios citados por Márcia Sensitiva está o cansaço excessivo sem explicação médica, mesmo após descanso. Segundo ela, quando a pessoa acorda cansada todos os dias, pode haver influência energética externa.

Outro sinal recorrente seria a sequência de problemas inesperados, especialmente quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, como perdas financeiras, conflitos familiares e dificuldades profissionais surgindo de forma repentina.

Márcia também menciona mudanças bruscas de humor, com irritação constante, tristeza sem motivo aparente ou sensação de angústia persistente. Para a espiritualista, esse desequilíbrio emocional pode estar ligado à sobrecarga energética.

A sensação de peso no ambiente, principalmente dentro de casa, é outro ponto citado. Algumas pessoas relatam desconforto ao entrar em determinados cômodos, além de objetos quebrando ou desaparecendo com frequência, algo que, segundo crenças espirituais, pode indicar energia desorganizada.

Pesadelos repetitivos e insônia frequente, mesmo sem alterações na rotina, também aparecem entre os sinais comentados por Márcia Sensitiva. Ela afirma que o descanso noturno costuma ser um dos primeiros afetados quando há interferência espiritual.

Em alguns relatos, surgem ainda dores físicas sem causa aparente, especialmente dor de cabeça, aperto no peito ou desconforto nas costas. Márcia sempre orienta que, antes de qualquer leitura espiritual, a pessoa busque avaliação médica.

Como orientação, a espiritualista costuma recomendar banhos energéticos, orações de proteção, limpeza do ambiente com defumação e fortalecimento espiritual por meio da fé de cada um, além de evitar pensamentos negativos constantes.

Por fim, Márcia Sensitiva destaca que nem todo problema é espiritual. Muitas dificuldades têm origem emocional, física ou prática. Ainda assim, para quem acredita, observar esses sinais pode ajudar a buscar equilíbrio, proteção e autocuidado.

