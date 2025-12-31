Colocar vinagre nos ralos: para que serve e por que as donas de casa usam esse truque

Ingrediente simples é usado para eliminar odores, desentupir canos e manter o encanamento limpo sem produtos químicos agressivos

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

Manter os ralos limpos é uma das tarefas mais importantes da rotina doméstica, principalmente em cozinhas e banheiros. Com o uso diário, restos de alimentos, gordura, sabonete e cabelos acabam se acumulando, favorecendo mau cheiro e até entupimentos.

Por isso, muitas donas de casa adotaram um truque simples e acessível: colocar vinagre diretamente nos ralos. A prática é antiga e segue sendo utilizada justamente pelos efeitos que o produto oferece no dia a dia.

O vinagre possui ação ácida, capaz de ajudar a dissolver resíduos orgânicos e reduzir o acúmulo de gordura nas paredes dos canos. Isso contribui para manter o encanamento mais limpo e diminuir o risco de entupimentos leves.

Outro benefício importante é o controle do mau odor. O cheiro desagradável que sai dos ralos geralmente é causado pela decomposição de resíduos. O vinagre ajuda a neutralizar esses odores, deixando o ambiente mais agradável.

Além disso, o produto tem leve ação antibacteriana, o que auxilia na redução de micro-organismos que se proliferam em locais úmidos e pouco ventilados, como os ralos.

A aplicação costuma ser simples. Muitas pessoas despejam meia xícara de vinagre branco no ralo, preferencialmente à noite, quando o local ficará sem uso por algumas horas. Em alguns casos, o vinagre é combinado com água quente para potencializar o efeito na gordura acumulada.

Especialistas alertam apenas que o vinagre não substitui a manutenção profissional em casos de entupimentos graves. Também não é recomendado misturá-lo com produtos à base de cloro, como água sanitária, por causa da liberação de gases tóxicos.

Usado com moderação, o vinagre se mantém como um aliado prático na limpeza doméstica, ajudando a conservar os ralos, reduzir odores e evitar pequenos problemas no encanamento.

