Números da Mega da Virada: os que mais e os que menos saem

Levantamento com base em todos os sorteios do concurso especial, realizados desde 2009, mostra quais dezenas mais se repetiram e quais nunca apareceram

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Desde a criação da Mega da Virada, em 2009, o concurso especial já teve mais de 15 edições realizadas sempre no dia 31 de dezembro. Ao analisar todos os resultados oficiais até o último sorteio concluído, é possível identificar padrões curiosos entre as dezenas sorteadas.

Alguns números já apareceram diversas vezes ao longo da história do concurso, enquanto outros seguem sem nunca terem sido sorteados, o que chama a atenção de apostadores que gostam de observar estatísticas antes de registrar seus jogos.

Números que mais saíram na Mega da Virada

Entre as dezenas mais frequentes desde a primeira edição, o destaque é o número 10, que lidera o ranking histórico. Logo atrás, outros números também aparecem com recorrência:

10 – saiu 5 vezes

5, 33 e 36 – saíram 4 vezes cada

3, 17, 20, 29, 34, 41, 56 e 58 – saíram 3 vezes cada

Esses números figuram entre os mais repetidos nos sorteios especiais realizados até hoje.

Números que menos saíram (nunca foram sorteados)

Por outro lado, algumas dezenas nunca apareceram na Mega da Virada desde 2009. Até o último concurso realizado, os números que jamais foram sorteados são:

7

8

9

13

26

28

39

44

54

60

Mesmo após mais de uma década de sorteios, essas dezenas seguem “zeradas” no histórico do concurso especial.

A Caixa Econômica Federal reforça que os sorteios da Mega da Virada são totalmente aleatórios e independentes. Isso significa que números que já saíram muitas vezes ou que nunca apareceram têm exatamente a mesma probabilidade de serem sorteados em cada novo concurso.

A Mega da Virada não acumula e, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido entre os ganhadores das faixas seguintes. O sorteio ocorre sempre no dia 31 de dezembro, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa.