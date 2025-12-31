Resultado da Mega-Sena 2025: confira os números sorteados

Sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quarta-feira (31), com transmissão ao vivo pela internet e divulgação oficial logo após a extração das dezenas

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

Apostas da Mega da Virada podem ser efetuadas até às 19h do dia 31 de dezembro: (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio do concurso da Mega-Sena 2025. A extração das dezenas acontece a partir das 20h, em São Paulo, reunindo a expectativa de milhões de apostadores em todo o país.

O sorteio pode ser acompanhado ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa. Após o encerramento do evento, o resultado oficial, o número de ganhadores e o rateio do prêmio são divulgados no site da instituição.

Números sorteados da Mega-Sena 2025:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas para o concurso puderam ser feitas até as 20h desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, por meio do portal Loterias Caixa, do aplicativo oficial ou pelo Internet Banking da Caixa, no caso de clientes do banco.

A Mega-Sena é a principal loteria do país e premia apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas. O prêmio principal é destinado aos acertadores da sena, enquanto as demais faixas contemplam quem faz a quina ou a quadra. Caso ninguém acerte os seis números, o valor acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Após a divulgação do resultado, a Caixa Econômica Federal também informa os valores pagos em cada faixa de premiação, além da quantidade de apostas vencedoras em todo o Brasil. Essas informações são fundamentais para que os apostadores saibam se foram contemplados e qual valor têm direito a receber.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa. Valores de até R$ 2.112 podem ser retirados diretamente nas casas lotéricas. Já quantias superiores a esse limite devem ser recebidas exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação do bilhete premiado ou comprovante da aposta, além de documento oficial com foto e CPF.

A Caixa orienta que os apostadores confiram os números com atenção e, no caso de bilhetes físicos, identifiquem o verso do comprovante antes de sair de casa, como forma de garantir segurança no resgate do prêmio.

O prazo para retirada do valor é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o prêmio não seja resgatado nesse período, o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).