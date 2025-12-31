Sorteio da Mega-Sena 2025: confira o resultado

Caixa Econômica Federal realiza o concurso nesta quarta-feira (31), com extração das dezenas a partir das 20h e divulgação oficial logo após o sorteio

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal promove, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio do concurso da Mega-Sena 2025. A extração das seis dezenas ocorre a partir das 20h, em São Paulo, e movimenta apostas em todo o Brasil.

O sorteio é transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal no YouTube e pelas redes sociais das Loterias Caixa. Assim que a extração é finalizada, o resultado oficial passa a ser disponibilizado no site da instituição, juntamente com o rateio do prêmio.

Resultado da Mega-Sena 2025:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas para este concurso puderam ser feitas até as 20h desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pela internet, por meio do portal Loterias Caixa, do aplicativo oficial ou pelo Internet Banking da Caixa, no caso de clientes do banco.

A Mega-Sena premia apostas que acertam quatro, cinco ou seis dezenas. Os acertadores da sena recebem o prêmio principal, enquanto as demais faixas contemplam quem faz quina ou quadra. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor fica acumulado para o próximo concurso.

Após a apuração, a Caixa divulga a quantidade de apostas premiadas em cada faixa e os valores pagos. Essas informações são fundamentais para que os jogadores saibam se foram contemplados e qual prêmio têm direito a receber.

Os prêmios podem ser retirados nas agências da Caixa Econômica Federal. Valores de até R$ 2.112 podem ser sacados diretamente nas casas lotéricas. Quantias superiores devem ser resgatadas nas agências bancárias, mediante apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja reclamado dentro desse período, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).